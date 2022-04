Hernán Galíndez habló con BolaVip. El arquero no le da mayor importancia las críticas, tampoco a los elogios y se mentaliza en que necesita recuperar el nivel para no pasar sustos de cara a la nómina de Ecuador para el Mundial de Qatar 2022. Además reconoce que la derrota en el Superclásico contra Colo Colo fue un golpe duro para el Chuncho.

Hernán Galínez asegura que no le afectan las críticas en Universidad de Chile y se enfoca en subir el rendimiento para no perderse el Mundial con Ecuador

El arquero de Universidad de Chile, Hernán Galíndez, habló en extenso con el sitio Bolavip Chile en la previa del partido de los azules contra Palestino. El Chuncho viene de caer contra Coquimbo Unido y una derrota los puede meter otra vez en la zona de descenso.

Sobre el rendimiento Galíndez manifestó que “es difícil responder esa pregunta. El fútbol es un deporte en conjunto y uno no puede decir que está haciendo las cosas bien, si no están bien las cosas grupalmente. En eso está claro que hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Mis actuaciones creo que han sido por lo menos buenas, también por supuesto hay cosas que mejorar individualmente, pero eso lo considero siempre, el rendimiento mío sea muy bueno, igual siempre encuentro cosas para mejorar”.

Sobre su decisión de venirse a la U expuso: “primero la oportunidad de poder jugar en un equipo tan grande como este, jugué 10 años en el mismo equipo en Ecuador y era una oportunidad muy linda de poder cambiar de país por lo menos por unos años, tener la oportunidad de jugar en la U me llamó mucho la atención, me sorprendió y me puso feliz”.

Otro frente que abordó el arquero de la selección ecuatoriana es la pesada mochila que arrastra la U en los últimos años peleando en la parte baja de la tabla y cayendo constantemente ante los archirrivales.

“No sé si cargar con una mochila, pero si se nota el estrés, se nota eso de tener más que nada de la hinchada o de los jugadores que estuvieron los años anteriores hablan de lo mal que la pasaron, de lo duro que fue, la hinchada te lo dice que no quieren otra vez tener que pasar por ese tipo de momentos, en el último partido del año pasado salvarse a dos minutos de que termine el partido, entonces eso es algo que la gente y que los jugadores que estuvieron antes lo sienten y hay una especie de estrés, de malos recuerdos que por supuesto uno trata de no contaminarse con ese tipo de cosas, pero si te lo hacen saber muy seguido”, dijo el meta.

“La verdad no creo en la crítica como tampoco creo en el elogio, no pasa mi carrera por ahí, no me creo cuando uno está bien que te hacen creer que eres el mejor del mundo y cuando estás mal, te hacen creer que eres el peor, entonces eso es peligroso de lo dos costados, trato de alejarme, trato de estar siempre en el medio, de entender que van a haber partidos buenos y partidos malos, errores y virtudes”, complementó.

El golero de la U añade que “a mí se me criticó antes de llegar al club, mucha gente habló mal de mí antes de llegar al club, entonces es algo que ya sé cómo es, lo entiendo y lo acepto, no me hace tambalear, no me hace dudar de mí. Tengo más de 400 partidos jugados. (…) Yo tengo mi objetivo deportivo más grande de mi carrera lo tengo este año en noviembre y sé que tengo que rendir en la U para ser una opción para ir al Mundial. Entonces entiendo cómo es esto, sé que es un club en el cual mucha gente habla, sé que mi llegada al club como te dije antes, mucha gente no estaba de acuerdo, pero bueno, yo no obligue a nadie que me contraten y estoy tranquilo con lo que sé que soy yo, eso no me lo va hacer dudar ni cambiar nadie”.

Por último, Hernán Galíndez reconoció que la derrota en el Superclásico contra Colo Colo le pegó fuerte a una Universidad de Chile que hasta entonces venía relativamente bien, o por lo menos conseguía los resultados más allá de no mostrar un juego sólido.

“Por supuesto que golpeó muchísimo, dolió mucho, porque como decís vos, aparte del resultado, nuestro rendimiento fue muy malo de todos y por supuesto que fue justo el partido más importante del año, salieron todas las cosas mal. También hay que decir que, y no para sacarnos culpa, pero el primer gol es un rebote, un desvío, el segundo gol también yo la termino tocando y pega en el travesaño y queda el rebote ahí. Ya habrá tiempo de volver enfrentar a Colo Colo como al resto de los rivales, pero bueno, uno no puede quedarse enganchado en esa derrota porque sería muy malo para todos”, sentenció Galíndez.