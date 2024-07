En su estreno oficial en la cita polideportiva, el joven representante nacional no pudo pasar la primera ronda. Tiene futuro para rato.

¿Qué hacían ustedes con 16 años? Muchos de nosotros estábamos viviendo nuestra juventud, los años de colegio y otras cosas. Pues para el deportista chileno Diego Parra, a esa edad, hace su debut absoluto en los Juegos Olímpicos.

Y es que el atleta más joven del Team Chile en París 2024hizo su estreno en la prueba del tiro al blanco, donde compitió con rivales que, incluso, le duplicaban en su edad. Aún así, y pese a los nervios, se presentó en la ronda clasificatoria.

Bajo un inclemente calor en Chateauroux, Parra compitió en la modalidad “pistola de aire 10 metros“, donde acumuló un total de 568 puntos, con un promedio de 94.6 unidades por serie, y quedó en el puesto 27°, insuficiente para avanzar a la pelea por las medallas.

Pese a quedar entre los 30 mejores exponentes en su ronda, el nacional se mostró disconforme con su actuación en París 2024, y en conversación con Chilevisión, explicó cuáles fueron los factores que incidieron en su histórica participación olímpica.

El desahogo de Diego Parra tras su actuación en París 2024

“Yo me siento bastante disconforme con mi actuación. Siento de que podía haber hecho mucho más. Como soy una persona bastante ambiciosa, siempre busco hacerlo mejor, aunque a veces, simplemente, yo no sé conocer mis límites, nada más“, afirmó el tirador chileno.

Sobre su debut olímpico, Parra comentó que “el calor no me afectó en gran parte, pero fui bastante terco de mi parte al quedarme con mi ropa de abrigo puesta y comenzar la prueba sin la primera capa”, además de reconocer que sintió la presión de la competencia.

“Si me fue así es mayormente por la presión, sobretodo en eventos de esta magnitud hay bastante presión. Esta fue mi primera experiencia olímpica, no pude controlar los nervios, mucha indecisión, me quedé arriba mucho tiempo, fue un desastre todo“, sentencia el deportista nacional.

Diego Plaza hizo su debut en Juegos Olímpicos con apenas 16 años (Team Chile)

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.