Guarello increpa durísimo a Dudamel: "Tuviste 12 jugadores contagiados y los invitas a la casa, han echado técnicos por menos"

Juan Cristóbal Guarello cruzó nuevamente a Rafael Dudamel tras la polémica reunión organizada por el entrenador de Universidad de Chile en su casa, con parte del cuerpo técnico de los azules y algunos jugadores. A caso de la U, se suman nuevos antecedentes sobre el comportamiento de La Calera ante los protocolos sanitarios.

“Hay una cosa que dice la ministra y tiene razón, se le está dando la posibilidad al fútbol de seguir por el protocolo que se armó seriamente en un momento, y los clubes actúan igual como si se estuviese haciendo programación o definiendo campeonatos: en la del vivo, en la del pícaro, creyendo que nadie se va a dar cuenta y terminan pegándose un balazo en los pies”, dijo muy enojado Guarello en Radio ADN.

Agrega que “esto de creerse siempre vivo, terminas afectándote tú mismo. Parece que no se dan cuenta. Les dicen que no se pueden concentrar y concentran. Oye Dudamel: 12 futbolistas contagiados e igual lleva jugadores para la casa. Por qué no la puede hacer por Zoom, o tal vez necesitaba darles un remezón a los jugadores. No entiendo nada. Esa misma reunión se pudo tener medio de la cancha con mascarilla a tres metros cada uno y no pasa nada. Cuál es la necesidad de hacer esta cosa”.

“Existe una huevá que se llama teléfono, la inventaron hace como 160 años… han echado a técnicos por menos. Demuestra inconciencia, nada más. yo de repente pienso que Dudamel cree que está en Venezuela y da lo mismo”, complementó en duro tono.

Respecto al caso puntual de Calera, Guarello consideró que “Bragarnik cree que esto se arregla hablando con el policía, o pagando la multa más o menos con invitaciones. Están destruyendo la actividad. Si después se suspende no lloren, porque se la buscaron”.

Sentencia que “lo de La Calera es gravísimo, yo no sabía que habían concentrado. Y a esto se suma la investigación por suplantación de identidad. Qué saca La Calera con tener plata si ni en lo mínimo pueden funcionar”.