La sinceridad de Gonzalo Espinoza: "El día que no confíe en mí, no juego más al fútbol"

Universidad de Chile está en una semana clave para zafar del fantasma de la tabla acumulada y la posibilidad de caer a Primera B donde enfrentarán primero a Palestino este jueves en el Estadio Nacional y luego deberán trasladarse hasta Macul para jugar el Superclásico con Colo Colo.

Gonzalo Espinoza habló este martes vía remota desde el Centro Deportivo Aazul con los medios de comunicación donde se le consultó derechamente si se siente el líder de este equipo.

"El día que no confíe en mí, no debería jugar más al fútbol", aseguró de entrada.

El volante eso sí deja en claro que "no me siento un líder, pero me siento un trabajador de este equipo que voy a hacer lo que el equipo necesite, siempre haré lo posible para jugar porque a nadie le gusta estar en la banca, y si me toca ir a la banca, trabajar para ser una solución".

Espinoza asume que se vienen partidos complicados para la U, pero tiene fe en que lo sacarán adelante.

"El día que no confíe en mi, no juego más al fútbol, repito. Estoy confiado en mi capacidad y en el equipo, para mi es mi familia, los veo todos los días y claramente confío en este equipo", cerró.