Gonzalo Espinoza exculpa a Walter Montillo: "No hay un antes y un después de su anuncio de retiro"

Universidad de Chile está en una semana clave para zafar del fantasma de la tabla acumulada y la posibilidad de caer a Primera B.

En la previa del duelo frente a Palestino este jueves en el Estadio Nacional, Gonzalo Espinoza habló vía remota con los medios de comunicación donde fue consultado por el retiro de Walter Montillo y si es la causa del bajo rendimiento de los azules.

"Culpar a Montillo por su decisión no me parece, no es así, es un tema muy personal de él y somos muchos más jugadores los que debemos asumir", afirmó

El volante universitario cree que los malos resultados se han dado por la falta de precisión del equipo y hasta culpó a la suerte.

"Nos falta una cuota de suerte o ser más contundentes y no creo que haya un antes y después del anuncio de Montillo", reiteró.

Gonzalo Espinoza se perfila como titular para enfrentar a Palestino en un duelo que Rafael Dudamel hará varios cambios respecto a la oncena que perdió ante O'Higgins.