El ex delantero argentino, Gastón Fernández, se refirió al momento que vive Universidad de Chile y reconoció que se arrepiente de haber dejado el club y hubiera querido terminar su carrera allí.

Gastón Fernández: "Nunca me debí haber ido de la U, tendría que haber terminado mi carrera allí"

Este miércoles a las 15:30 horas Universidad de Chile se juega la vida en un duelo clave por la salvación frente a Coquimbo, equipo que es colista del Campeonato Nacional.

En la previa de aquel encuentro, el ex delantero de los azules, Gastón Fernández, se refirió al complicado momento que vive la U y reconoció que se arrepiente de haber dejado el club en 2017.

"La U ha sido el equipo del cual no me tendría que haber ido nunca y quizás -debería- haber terminado mi carrera en la institución", señaló en DirecTV.

"Cometí errores. Quizás por ser un jugador de renombre y extranjero que tenía la 10 en la espalda, que por lo demás se me caía llevarla. Tuve declaraciones desafortunadas de un entrenador con -Víctor Hugo- Castañeda", añadió.

Luego, lanzó: "Creo que el gran problema de Universidad de Chile es la gente que debe liderar no tiene la capacidad. Quieren ocupar un lugar para mostrar un cierto poder o puesto. Esas cosas me dan lástima. Es una institución con un potencial enorme".

Dice que no logra aceptar la situación del club: "He reflexionado sobre cómo Universidad de Chile sigue pasando por estos momentos. Me genera una impotencia muy grande porque pertenecí al club y merecen mucho más".

"Universidad de Chile es una institución muy grande y tiene jugadores experiencia para transmitir a los más jóvenes cómo vivir este momento. Espero que tengan buen cierre de torneo para dar tranquilidad y hacer un borrón y cuenta nueva", complementó.

Sobre el partido de este miércoles, comentó: "El plantel de la U debe entender que son partidos que se juegan con el corazón. La hinchada hoy tiene que estar con el equipo y alentar, independiente que no les guste lo que está pasando".

Finalmente, también se dio el tiempo para analizar la llegada de Pablo Solari a River Plate: "Ha revolucionado con sus actuaciones al fútbol argentino. Ha demostrado en poco tiempo estar a la altura de River Plate. Si un jugador como él hace la diferencia en Argentina, habla muy bien de la liga chilena".