José Rojas, experimentado zaguero central es reconocido por su extensa carrera en Universidad de Chile, equipo en el cual se formó como jugador en el fútbol chileno. Es por eso que el defensa chileno siempre deja demostrado su cariño y anhelos sobre la entidad Azul.

El defensor de 38 años pese a dejar el club en 2015 es recordado como uno de los grandes jugadores del Romántico Viajero, no solo por la cantidad de años que estuvo en la institución, sino que por ser formado en casa y conseguir varios títulos. El más recordado es la Copa Sudamericana de la temporada 2011.

Actualmente, el Pepe Rojas viste la camiseta de Curicó Unido, en donde recientemente celebraron la continuidad en Primera División tras el descenso de Melipilla y que Huachipato disputará la promoción (puesto que era ocupado por los Torteros).En ese contexto, dialogó con Las Últimas Noticias y se refirió a sus exitoso paso por el Bulla y que uno de sus anhelos es colgar los botines vestido de Azul.

"Sería mentiroso si dijera que no. Todo jugador criado tiene el deseo de volver y poder retirarse en la U. El hincha siempre lo plantea, pero por ahora quiero ver qué pasa con Curicó, un club que se merece todo mi respeto", aseguró.

Sobre su pasado, el ex capitán del conjunto laico también recordó que en su momento le costó asimilar su salida, ya que prácticamente es un ídolo para la hinchada. "Los primeros dos años me costó asumirlo, pero me aguanté solito y calladito. Con el tiempo aprendí que era parte del proceso", reconoció.

Finalmente, el Pepe Rojas, quien hace algunas semanas realizó una encuesta en Instagram donde le preguntó a sus seguidores acerca de su futuro en el fútbol profesional, aún no tiene claro lo que pasará. "Votaron cerca de siete mil seguidores y el 85 por ciento respondió que continúe. Llegando a Chile voy a ver qué pasa con mi futuro", sentenció.