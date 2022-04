El capitán de Universidad de Chile saca la voz por un camarín que viene trabajando herido, luego que los planteamientos del técnico Santiago Escobar no han funcionado en el Campeonato Nacional. Si bien saben la presión que tienen, aseguran que han sido autocríticos y que saben que deben ganar sí o sí.

En Universidad de Chile las aguas no están en calma, luego de las diez primeras fechas disputadas en el Campeonato Nacional y donde los malos resultados ya tienen con un pie afuera al técnico Santiago Escobar.

Si bien suenan nombres para sucederlo, en la interna del plantel trabajan pensando en el duelo contra Audax Italiano del sábado, donde quieren de una vez por todas conseguir una victoria.

"Estamos conscientes del momento que estamos viviendo, de que lamentablemente no hemos podido conseguir puntos ni plasmar la idea de juego que se está buscando. La autocrítica comienza por nosotros. Más allá del crédito, este fin de semana es un examen nuevo, donde es constante y a diario. Pero más allá del crédito, es hablar de que somos autocríticos y estamos en esa etapa de que hay que ganar sí o sí", sacó la voz el capitán del equipo, Felipe Seymour.

Por lo mismo, y como referentes del plantel, es que el volante asegura que es el llamado a poner la cara en este mal momento y por lo que están pasando sus seguidores hace varias temporadas.

"Lamentablemente es un momento que la U viene atravesando hace unos años, creo que somos conscientes de lo que pasa. Como jugador y capitán asumo la responsabilidad, más allá de la dirigencia. Cuando se me invitó sabíamos que iba a ser difícil. Es un club que no permite tiempos para procesos, algo que hay que ir consiguiendo de inmediato. Más allá de que salgan a hablar (dirigentes) nosotros en cancha debemos demostrar y hablar sobre eso. Como capitán me hago responsable, de hablar a los hinchas que nos apoyan y que sabemos que sufren", detalla Seymour.

Por lo mismo se le pidió la autocrítica al volante, desde la idea de juego que han pensado para Universidad de Chile y que no han logrado imponer.

"Solo por ser la U, un equipo grande, debes ser protagonista. El mensaje inicial y la idea de juego de un principio fue claro, de ser protagonista, agresivo, intenso y que tuviera manejo de la pelota y manejar partidos. Somos los primeros en darnos cuenta de que no lo hemos logrado, es la realidad y la verdad está a la vista luego de 10 jornadas", detalla.

Todo enmarcado en una nueva semana en que el técnico Escobar aparece como principal candidato a salir de la banca de los azules, algo que le sigue dando presión a un plantel.

"Lo más difícil es abstraerse de todo lo externo, que impiden trabajar tranquilo. En este club es parte del día a día. Es fundamental estar unidos, comprometidos con la idea, de encontrar regularidad en juego y resultado, pero sin desconocer el momento que vivimos ni la autocrítica. Más allá de cómo se logra trabajar es entender en lo que vamos a convivir todas las semanas", finaliza.