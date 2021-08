Este jueves a través de su cuenta de Instagram, el defensor uruguayo con paso por Universidad de Chile, Mathías Corujo anunció que colgará los botines y no jugará más profesionalmente.

El Chiche llegó a nuestro país a mitad del 2014 de la mano del entrenador de su misma nacionalidad, Martín Lasarte, siendo parte del plantel que ganó el Torneo Apertura de ese año, además de también coronarse en la Supercopa 2015 y la Copa Chile de ese mismo año.

Corujo escribió: "Quiero comunicarles que he decidido ponerle punto final a mi carrera como futbolista profesional. Estoy feliz de saber que he dado todo de mi, con profesionalismo y disfrutando siempre de lo que más me gusta hacer. Estoy agradecido con los clubes que han confiado en mí para defender sus camisetas, y a la Selección Uruguaya por haberme permitido representar los colores de mi país.

Mathías Corujo se despidió del fútbol subiendo una imagen con todas sus camisetas (Instagram)

El uruguayo subió una imagen con todas las camisetas que defendió y al centro ubicó la de la selección uruguaya.

"También me retiro feliz de llevarme lo más importante que son las buenas personas que me crucé, y que puedo decir que me llevo grandes amigos. Quiero agradecer especialmente a mi familia y amigos que me han acompañado en los lindos momentos de mi carrera y más aún en los no tan lindos. Simplemente gracias", agregó.

Corujo luego de su paso por la U jugó en San Lorenzo de Almagro, Peñarol y Cerro Porteño, su último equipo profesional.