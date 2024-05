Doble de Michael Jackson reconocido por su propia hermana: "Me decían ' busca otro trabajo'"

Debe ser una de las figuras de la música más imitadas en la historia, superando a personajes como Elvis Presley y cuánto otro personaje de la música. Michael Jackson marcó época y hasta el día de hoy es recordado, tanto por los fanáticos, como por quiénes lo homenajean.

Desde su muerte el 25 de junio de 2009 por intoxicación, el mundo perdió parte de su esencia y pocos podrían negarlo. Pese a una serie de polémicas debido a la excentricidad del Rey del Pop y también otras teorías cuestionables que nunca se confirmaron, Michael sigue siendo un éxito al día de hoy.

Bien lo sabe Lenny Jay, artista brasileño radicado en Italia, y que hoy se conoce en el mundo como el doble de Michael Jackson.

Oficiales hay varios, pocos son del reconocimiento de Jay. Tanto así que la misma hermana del astro musical, La Toya Jackson, lo felicitó y apoyó tras verlo en un show.

El artista, que lleva casi 13 años dedicándose a homenajear a MJ, se presenta este sábado 4 de mayo en el Teatro Caupolicán de Santiago, en un show llamado This is Michael Jackson y que todavía tiene entradas a la venta.

Previo a presentarse, conversó con RedCarpet sobre detalles de su vida y también se puso en la voz del mismo Michael Jackson.

La verdad de Lenny Jay y cómo lo apoyó la familia de Michael Jackson

No solo tiene el apoyo de la familia del músico, como cuenta más adelante, sino un parecido increíble. Pero nada de cirugías. Jay llegó a este parecido a pura genética y esfuerzo físico por su puesto para ser delgado como lo era el Rey del Pop.

“Es una responsabilidad muy grande porque yo como fan, además de todo quiero hacerlo bien. Entonces, si yo canto, quiero cantar bien, quiero pronunciar las palabras bien, el inglés que esté bien, la voz que esté bien. Darlo todo. Igual en el baile, en los vestuarios, porque Michael igual tenía todo siempre muy bien cuidado”, explica el artista sobre su transformación y los shows que realiza.

Sin cirugías, solo maquillaje y ropa, Lenny Jay entona los mejores éxitos de Michael Jackson en su show. Foto: Tim Rex

Para agregar que “la idea es darle a los fans, al público, a los fans de Michael, que sea un show bien cuidado en todos los aspectos. Después, es un honor para mí, muy grande. Imagina yo, que desde niño soy fan, poder representarle en un trabajo haciendo giras por todo el mundo, es un honor muy grande”.

Desde los 5 años que Lenny Jay cantaba, aunque en su mayoría The Beatles. Tras conocer la música de Michael en los ’90, no la dejó más:

“Eso siempre para mí fue un hobby, como bailar y cantar sus temas, siempre fue un hobby. Nunca pensé que un día pensé que podría convertir eso en una profesión. Pero después que se fue Michael en 2009 sentí en mi corazón una necesidad muy grande de seguir con su memoria, de seguir con su legado”.

Un legado que tuvo que pelear desde el principio. Y es que en esa época, y quizás aún, todavía tiene un tabú el dedicarse al arte, como el miedo a fracasar también en ello.

Foto: Tim Rex

“Al principio era como no, no, tiene que buscar un trabajo, una cosa, todo. Pero hoy, ya que la cosa como que funciona, lo ven bien y creo que están orgullosos”, refiriéndose a sus padres en este proceso de apoyo.

La vez que conoció a la hermana de Michael Jackson, la inconfundible La Toya, fue todo un caso y un cambio en su camino. Emocionado, Lenny cuenta que “en 2019 tuve la oportunidad de conocerla, de cantar para ella. Fue en México. Ella estaba en este show. Después se acercó a mí en el backstage, yo estaba emocionado, emocionadísimo”, recuerda

“Se parece mucho por la nariz, los ojos, se parece mucho (La Toya). Yo estaba impresionado, de tenerla tan cercana. Me dijo después que su hermano ‘donde te viera estaría orgulloso’ de mí, que continuara para adelante, que hacia un trabajo muy bonito. Y para ella, fue como escuchar a su hermano otra vez, empecé a llorar emocionado, eso me dio mucha fuerza para seguir adelante”, concluye.

Una historia impresionante para Lenny Jay en este camino de ser en el escenario Michael Jackson, con toda una puesta en escena que incluye escenografía, bailarines y luces para emular lo más representativo de Jackson.

Foto: Tim Rex

Un legado que también ha sido clave representar para quizás uno de los hombres que más puede sentir lo que sentía el propio Michael Jackson cuando cantaba. Sobre cómo vería MJ el mundo, Jay piensa:

“Ya decía él en los años ’80 y ’90 sobre cambiar el mundo, de cuidarlo, como la naturaleza; expandir el amor al otro. Y eso aún no está en nuestro mundo, siguen las guerras, racismo. Estamos en 2024 y hace como 40 años Michael ya hablaba de eso. Ver que el mundo no cambia es triste”.

Recordando una anécdota en que se le rompió el pantalón en pleno show tras lanzar una patada al más puro estilo del Rey del Pop, Lenny Jay termina la entrevista hablando de los sueños, de cómo inspira Michael Jackson en su música y con un mensaje a quiénes buscan dedicarse a esto:

“Si alguien quiere dedicarse al arte, deben amar. Porque si se hace por likes, para las redes o estar ahí buscando la fama, eso no va a durar. Si no lo amas, no puedes hacerlo de verdad. Si buscan el canto o el baile o el mundo artístico, deben amar este mundo”.