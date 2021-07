Esteban Valencia va con todo ante Ñublense antes de pensar en Universidad Católica: "No nos guardamos nada"

Universidad de Chile tiene una dura semana por delante, ya que este jueves se miden con Ñublense y el día domingo animarán una nueva versión del clásico ante Universidad Católica. Los azules están obligados a ganar si quieren pelear la punta ante dos de los protagonsitas del Campeonato Nacional.

El primer encuentro será clave, ya que no solo están igualados en puntos con los diablos rojos, sino que un triunfo los dejaría mucho mejor parados para enfrentar el duelo con la UC. Es por ello que Esteban Valencia irá con todo.

En conferencia de prensa, el técnico de la U adelantó el choque con los chillanejos y aseguró que "nosotros no nos guardamos nada. Nuestro primer objetivo es Ñublense, es un desafío importante. El foco está en ese partido, no nos guardaremos nada, pondremos el mejor once que nos representará y después de eso pensaremos en la UC. Ellos están en la misma situación nuestra, así que no hay ventaja deportiva".

Valencia avisó que irá con todo ante Ñublense previo al duelo con la UC. Foto: Agencia Uno

Valencia reconoció que los diablos rojos están encendidos. "Nadie desconocerá lo que han hecho este año, que ha sido una campaña muy positiva. Están con los mismos puntos, está posicionado mejor por diferencia de goles y vienen con un DT desde la Primera B, donde lograron merecidamente el ascenso. Han incorporado jugadores importantes, con recorrido y que incluso pasaron por nuestro club".

"Aquí lo más importante es contrarrestar su potencial de la manera que nosotros queremos que se juegue, que es con orden en lo defensivo, con estructura atractiva y protagonizar yendo adelante. Uno se encuentra con pocos espacios, los rivales se cierran y el desafío es aprovechar esa posesión de balón, tenerla con un objetivo, de ser más desequilibrante en el campo", agregó.

Ante Ñublense, la U enfrentará un estilo ofensivo pero no teme. "Uno siempre espera que los equipos tengan esa propuesta. Jaime García tiene un equipo que, por más renovado en primera, mantiene la idea de protagonizar, no renuncian al ataque. Esperamos que eso nos favorezca, porque nuestro sistema también intenta aprovechar espacios en base a buen control de juego", recalcó.

Cañete y Espinoza luchan por la titularidad

La lesión de Pablo Aránguiz abrió un cupo en la mitad de la cancha para que Marcelo Cañete tome el lugar de 10, pero en el último encuentro Valencia optó por Gonzalo Espinoza. "Afortunadamente tenemos alternativas en el plantel. El otro día nos modificó mucho lo de Pablo, lamentablemente su lesión, algunos pensaban que quizás estaba para Chelo, pero con la cancha y su estado, quizás no era el momento para un cambio natural", dijo el DT.

"Por eso fuimos con Gonzalo, que siempre responde con actitud. Para mañana esperamos tener a Marcelo en mejores condiciones, viene entrenando de buena manera y es alternativa para lo que queremos, que es ser protagonista, tener buen pie y con cuota de fútbol para ser capaz de habilitar a los delanteros que esperan lo que les generen", complementó.

Finalmente valoró el buen momento que vive la U a nivel de resultados. "Vamos queriendo fortalecer eso, entendiendo que estamos en al U y las obligaciones son constantes. Esperamos seguir en el partido de mañana para reafirmar el alza, hay que hacerlo con juego y con una idea, porque eso facilitará el tener capacidades para superar a los rivales de turno. No somos quién para no querer mantener esa ilusión. Eso reafirma las convicciones".