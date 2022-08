Crisis desatada en Universidad de Chile. Los dichos de la odontóloga Juli Zeitune, pareja de Felipe Seymour, respecto a un quiebre total entre los jugadores y el descrédito absoluto del actual entrenador, Diego López, tendrán hoy la primera reacción oficial en voz del capitán del conjunto azul.

Todo esto, en medio de la crítica situación que viven los bullangueros, con el equipo apenas un punto por sobre la línea de descenso directo y el riesgo inminente de perder la categoría por cuarta temporada consecutiva.

Sigue en directo la conferencia de prensa de Felipe Seymour en directo desde el Centro Deportivo Azul, que está programada para las 12:20 horas y marcara la previa del duelo del próximo miércoles 7 de septiembre ante Coquimbo Unido, por la próxima fecha del Campeonato Nacional.

En vivo, minuto a minuto: conferencia de Felipe Seymour en Universidad de Chile

12:50| "Separaría en el tema de las redes sociales y después del hincha. Como plantel, te hablo como capitán, nos interesa y nos duele como el hincha lo que se está viviendo. El otro día perder un clásico a estadio lleno, nosotros sufrimos y la familia también. Nos importa y somos empácticos con el sentir del hincha".

12:48| "Hablar de tema referente y liderazgo es independiente si juegas o no. Está sobre cualquier situación. Es importante en el camarín, con los más jóvenes, debe potenciar nuevos liderazgos. Mi forma va más allá si juego o no, con el compromiso con el equipo, es intento hacer en cada partido"

12:47| "(Darío Osorio) no me extraña el interés de un equipo de la Premier League y otros. Tiene tremendas condiciones, es joven, está en una etapa de madurez. Desearle lo mejor en su carrera, que de un paso importante también para la selección y la U. Cuando se vaya será una baja sensible, por todo lo que le da a este club".

12:45| "No existe filtración. No existe lo que hablan y tampoco es una filtración. Es lamentable, porque es grave. Dejo en claro que es una opinión personal. Lo hablé con el cuerpo técnico y está todo terminado"

12:44| "Lo dije y fue lo primero que me importaba mucho conversar con mis compañeros, fue una conversación en la mañana y el tema queda ahí. Se explicó. Las críticas no leo mucho, pero respeto la opinión de cada hincha, que están en todo su derecho. Desde mi parte es entregarme por completo por el club que amo y que estamos en una situación complicada. Por las crítica no puedo decir nada porque son opiniones personales, que las respeto, no las leo, pero me entrego por completo"

12:42| "Niego categóricamente que nos sintamos solos como plantel y hablo también por el cuerpo técnico. El presidente está todos los días. Sentirnos solos no, lo niego. Cada uno hace una autocrítica de lo que vivimos, sabemos lo que tenemos que mejorar, lo hablo como plantel porque estamos unidos. Se vienen siete finales donde tenemos que dar el máximo y estar unidos".

12:40| "Lo más importante es la unión como equipo, cuerpo técnico, seguir creyendo en las herramientas y estrategias de juego. Entendiendo la situación que vivimos todos e institucionalmente por lo que nos jugamos. La garantía de seguir creyendo, trabajando y jugando como una final y sabemos que Coquimbo también lo hará"

12:39| "Entendemos lo que significa es un lugar directo en la situación. Nosotros hablamos de las siete finales, pero siempre pensando en el próximo partido. Tiene importancia lo que jugamos ante Coquimbo, por lo mismo es cómo nos preparamos".

12:38| "No solamente tiene que ser después de los clásicos, en general en todos los partidos. Todas las semanas hay un jugador que habla, Diego lo hace en la semana y tras partido. De la ausencia de la dirigencia es algo netamente de ellos, pero están presentes con nosotros. Todas las semanas habla un jugador. Acá nadie se esconde, estamos dando la cara. Entendemos el sentir del hincha, lo que sufre, más en los clásicos. Hoy estoy acá como capitán, mentalizados en lo que vivimos y con la mayor de las fuerzas para sacar esto adelante"

12:37| "El análisis es claro, respecto a la presidencia es el apoyo. Con Michael (Clark) está presente en el día a día, conversa con nosotros, con los jugadores y en más de una vez en la semana. La ausencia la niego categóricamente, porque está presente al igual que el directorio".

12:35| "Dejar en claro, respecto a mi pareja, que es excelente profesional que por méritos propios está donde está. No existe una filtración de información, esto lo quiero dejar en claro, que es una opinión personal de un tema específico. Es una opinión que no comparto, que conversamos. Era importante hablar con el cuerpo técnico y mis compañeros, por lo que pienso en lo que está pasando hoy. Hay un respaldo absoluto a Diego (López), lo hablamos y es un tema cerrado.

12:32| "Nos dolió mucho, quedan siete partidos, tenemos que ir partido a partido. Ahora viene una final contra Coquimbo, son los puntos que tenemos que pensar. Solamente es ese partido y sacar fuezas para sacar adelante la situación".

12:30| Comenzó la conferencia de Seymour en el CDA

12:25 | La conferencia está por iniciarse. Iremos con la transmisión oficial desde La Cisterna.

12:20 | Estamos a la espera de la transmisión oficial desde el CDA con la esperada conferencia de prensa del capitán de Universidad de Chile, Felipe Seymour.

12:15 | Revisa las declaraciones que generaron una crisis interna en Universidad de Chile. La pareja de Felipe Seymour y panelista de ESPN Fútbol Show, Juli Zeitune, aseguró que el técnico azul, Diego López, está en el más absoluto descrédito, mientras el plantel estaba dividido por el flojo aporte de las incorporaciones del segundo semestre.