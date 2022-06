Emmanuel Ojeda fue presentado oficialmente en Universidad de Chile, quien llega desde Rosario Central, club que ha dado varios nombres importantes al fútbol chileno que están brillando en el Campeonato Nacional.

Algo que el propio volante argentino tiene claro, con varios de sus ex compañeros quienes fueron campeones con la camiseta.

"Se de los que están acá. El Colo Gil, Zampedri, Parot, que fueron grandes compañeros, que logramos un título en Rosario Central. Todavía no tuve la posibilidad de hablar con ellos, pero en cualquier momento nos vamos a tirar unos mensajes", aseguró Ojeda.

En ese sentido, aseguró que con el que sí pudo conversar en estos días fue con su amigo Emiliano Vecchio: "Tengo una amistad, fuimos compañeros y compartimos muchas cosas en el club", detalla.

Por lo mismo, confidenció que también le contó sobre la mala racha de los azules jugando el Superclásico, algo que asegura quiere terminar.

"Sí, me ha contado. Que hace mucho que la U no puede ganar el clásico. En lo personal me ha tocado jugar varios clásicos de la ciudad, que se viven muy similar de acá. He ganado, he perdiod, pero todo jugador sabe que es un partido aparte y hay que vivirlo como tal. Trataré de dar lo mejor de mi para sacar esa maldición", finaliza.