El plantel de Universidad de Chile asume el problema para el Superclásico: "Es una realidad que no tenemos estadio"

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo está programado para el 31 de julio, pero todavía no tiene un reducto definitivo para que los azules sean de local en esa fecha del Campeonato Nacional.

Si bien desde la ANFP llaman a la tranquilidad porque se está trabajando en encontrar un reducto, lo mismo desde la directiva de Azul Azul, el plantel asume el costo de no tener un estadio fijo para jugar.

"Creo que no nos vamos hacer los locos, no vamos a mentir, es una realidad que no tenemos estadio", comentó el defensa Yonathan Andía en conferencia de prensa.

Pese a eso, el jugador azul asegura que tienen la confianza que donde se determine que serán locales ante el archirrival serán acompañados por su gente.

"Siempre está el apoyo de nuestra hinchada. Donde se juegue el partido nos van apoyar de la mejor manera, donde nos toque iremos con la mentalidad de poder competir, ganar el partido y con el apoyo de nuestra hinchada poder ganar", enfatizó.

Esta semana tiene que quedar definido el estadio para recibir el duelo más importante del fútbol chileno, donde las alternativas, por ahora, las lideran Chillán, Talca y Antofagasta.