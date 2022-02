La presentación en Universidad de Chile de Luis Felipe Gallegos fue tomada con mucha ilusión para los hinchas azules, teniendo en cuenta los problemas que ha tenido el equipo, por ejemplo en el mediocampo, justo donde el refuerzo en el mercado de pases se presenta como una probable solución.

Es que la evolución del volante que se fue de la U con el que regresa con años en el extranjero, lo ha hecho variar en distintos esquemas. Desde su paso con Jorge Sampaoli hasta el último en el OFI de Creta, donde puede ser una real solución para el técnico Santiago Escobar.

"En divisiones inferiores me formé como volante interior, también pegado a la banda. En 2011, con Jorge Sampaoli me tocó jugar de extremo, pero a medida que mi carrera fue creciendo en el extranjero conocí el puesto de segundo contención o de volante interior, donde me pude capacitar de la mejor manera, donde pude encontrar mi mejor versión en ese puesto. Donde me permite competir de la mejor manera, me permite también pisar ambas áreas, desempeñarme bien físicamente, yo creo que en ese puesto es donde mejor me siento y la mejor versión puedo mostrar", destaca Gallegos, dejando abierta una puerta de ilusión.

Por lo mismo, el jugador sabe la importancia que podría llegar a tener en la cancha, además de fuera de ella, donde los nacidos en las inferiores del club toman importancia en el nuevo proyecto de Azul Azul.

"Vengo a aportar primero dentro del camarín, que es fundamental el rol que vamos a tener los jugadores que tenemos más edad. Dentro del campo el sacrificio, el despliegue físico, el orden táctico va ser fundamental. Ser el encargado, no solo yo, todo el equipo que no se parta, mantener un orden ofensivo de ahí hacia arriba y generar una presión alta. También ayudar a los más jóvenes al proceso de adaptación en el primer equipo, que yo también lo pasé muy joven, para que tomen el peso de la institución en que están", detalla el volante que en la última temporada viene de jugar 22 partidos como titular, donde el último fue este sábado pasado.

Pese a la derrota ante Ñublense, Gallegos asegura que el plantel no puede bajar los brazos, teniendo en cuenta de la forma que partieron ganando dos partidos, y que deben trabajar para poder mejorar en todos los aspectos.

"La U está en un proceso de reestructuración donde han venido muchos jugadores, es normal el proceso de conocimiento, de poder adaptarse a lo que es la U, pero no creo que vaya más allá del mediocampo, al final juegan once, somos un equipo completamente. No hay que señalar a alguien, ganamos todos o perdemos todos. Lo importante es partir con dos victorias, lo importante es sumar para pelear en los puestos de arriba. Trabajar en los detalles y falencias", finaliza.