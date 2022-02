El inminente cierre en el libro en el mercado de pases por parte de Universidad de Chile hace dudar en la idea de que al equipo le sigue faltando un central, para que compita en una línea que se ha llenado de críticas en el comienzo del Campeonato Nacional, más aún, luego de la derrota ante Ñublense.

Por lo mismo, con la posibilidad de dar por cerrado el plantel, Patricio Yáñez, comentarista en Deportes en Agricultura, cree que la U no está bien conformada.

"Les faltó el central. Muy débil la U. Yo creo que la línea de juego ojalá que mejore. Ya, está bien. Lleva un par de partidos, un par de amistosos. Está bien, uno dice se fueron muchos jugadores, llegaron otros tantos, pero ojalá les dé el ancho a Santiago Escobar", comienza analizando.

Para el ex jugador los azules están bastante lejos con la metodología de juego que ha presentado el técnico colombiano cada vez que sala a explicar su modelo.

"No sé si jugar como él siente, por ahora muy lejos de aquello, muy lejos de la tenencia, porque por las características de los hombres que tiene no le da. Si tu quieres andar rápido, tienes que tener un auto rápido, no uno de poca cilindrada y que no dé el ancho. Quizás se va tener que reacomodar con las características de sus jugadores", detalla Yáñez.

Buscando alguna solución, el ex delantero asegura que puede haber esperanza en los dos últimos refuerzos, Luis Felipe Gallegos y Álvaro Brun, para que puedan acomodar una zona de la cancha que también ha mostrado falencias, como el mediocampo.

"Ojalá Gallegos pueda funcionar como volante, ojalá que Brun pueda ser el patrón en esa zona donde de verdad se lateraliza demasiado, se pierde mucho tiempo, no se mete Seymour entre los centrales. Hay una serie de movimientos que son del técnico que uno no puede apreciar en la U. Es cierto que ganó dos partidos, es cierto que estuvo ganando contra Ñublense, pero es demasiado débil la estructura de la U, ojalá que mejore", finaliza.