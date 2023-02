Ya están a la venta: ¿Dónde comprar las entradas para ver a Curicó Unido vs U de Chile?

Curicó Unido y Universidad de Chile animarán uno de los grandes encuentros de la 6° fecha del Campeonato Nacional. Torteros y Azules se enfrentan en el Estadio La Granja, donde el club local decidió poner a la venta las entradas y aceptar a los hinchas del Romántico Viajero.

¿Dónde comprar entradas para el partido entre Curicó Unido vs Universidad de Chile?

Para asistir al encuentro, las entradas se deben comprar a través del sistema Curiticket.cl. Debido a la gran demanda de tickets, el sitio está sufriendo algunos problemas. A continuación, te dejamos el listado de precios:

Andes : $14.000 - Niños: $7.000

: $14.000 - Niños: $7.000 Codo Sur : $10.000 - Niños: $5.000

: $10.000 - Niños: $5.000 Codo Norte (visita): $10.000 - Niños: $5.000

(visita): $10.000 - Niños: $5.000 Pacífico (norte y sur): $23.000 - Niños: $11.500

(norte y sur): $23.000 - Niños: $11.500 Númerada: $35.000 - Niños: $17.500

¿Cuántas entradas hay disponible para los hinchas de la U?

De acuerdo a la información de ADN, el aforo permitido del Estadio La Granja será de 7.100 personas, de las cuales 400 entradas serán para los seguidores de Universidad de Chile. Estas corresponden al sector Codo Norte.

Sin hinchas en Rancagua

Universidad de Chile derrotó a O'Higgins en su último partido por el Campeonato Nacional, donde no pudo contar con sus hinchas. La dirigencia del Capo de Provincia decidió no permitir a los seguidores azules, hecho por el cual se pensaba que Curicó podía seguir la misma línea, algo que finalmente no sucedió.

Los Torteros llegan heridos al duelo con la U, ya que cayeron en su debut de Copa Libertadores ante Cerro Porteño jugando en condición de local. Un 1-0 en la agonía del encuentro que los obliga a ir por el triunfo a Paraguay, pero antes deben recibir a los Azules.

La U va a Curicó con la ilusión de conseguir su tercer triunfo consecutivo, algo que puede no parecer la gran cosa, pero que el Romántico Viajero no fue capaz de lograr durante todo el 2022. Un hecho que grafica la mala campaña de la temporada anterior, la cual quieren olvidar en este 2023.