El entrenador de la U asegura que nadie de la dirigencia le ha dicho que si no gana queda colgando, pero asume que la tabla de posiciones no miente, más cuando se está en un equipo grande. Por lo mismo, apunta a la unión de grupo para poder sacar la tarea adelante.

La voz de Michael Clark en la semana ha marcado los días en Universidad de Chile, más cuando este miércoles juega un trascendental partido por el Campeonato Nacional, cuando enfrente a Coquimbo Unido, duelo clave para escapar del descenso.

Por lo mismo, el presidente dejó abierta la puerta para una salida por adelantada del técnico uruguayo si se pierde en Valparaíso.

“Yo no me pongo en escenarios, soy más optimista y creo que nos irá bien y vamos ganar. Habiendo dicho eso, esto es fútbol, todos saben cómo funciona la industria. Diego es el primero que sabe. Y si pasa lo que usted dice, habrá que analizarlo y verlo”, comentó en Cooperativa.

Algo que en esta jornada fue acercado a Diego López, quien si bien asegura que nadie le ha dicho nada en el club, sabe que una derrota lo pone en un lugar complicado.

"Con el presidente no he hablado, no sé qué respondió a la pregunta. Está bien, siempre lo dije. Sé que estoy en un equipo grande y acá depende de los resultados. Lo negativo lo pueden decir ustedes, yo pienso que va a salir todo bien. El equipo trabajó fuerte y bien, estamos confiados en que se va a dar el resultado. No vengo acá pensando que voy a perder. Soy consciente de que hemos dejado puntos importantes, pero sé cómo hemos trabajado", destacó López.

En ese sentido, asegura que el plantel está mentalizado en el duelo ante los piratas: "Se ha trabajado fuerte, no es lo que falta. Creo que tenemos que ser positivos y pensar que esta vez se va dar el resultado. Si llega el resultado sin jugar bien también es bienvenido. En momentos hemos jugado bien, con chances y no concretamos, por eso hemos trabajado la definición".

Por lo mismo, el plantel sabe que el duelo tiene una presión extra, por lo que destaca la unidad del camarín para afrontar el desafío.

"Creo que la presión y la tabla hablan claro. Lo dije antes y lo vuelvo a decir, la tabla no miente y estamos en situación complicada. Hay que ser realistas y saber lo que nos jugamos. Tenemos que jugar sabiendo, jóvenes y grandes, que nos estamos jugando algo importante, que no se tendría que estar en esta zona pero la realidad es esta. Todos somos conscientes donde estamos, nos hemos metido solos y tenemos que salir juntos, que es lo fundamental", finaliza.