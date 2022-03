Cristóbal Campos fue la gran figura de Universidad de Chile en el triunfo ante Unión Española, demostrando que puede ser titular en el elenco universitario: por primera vez en el torneo los azules no recibieron goles. En la próxima fecha enfrentar a Universidad Católica.

El arquero Cristóbal Campos tuvo una gran actuación en el duelo entre Universidad de Chile y Unión Española, donde mostró mucha solidez y un tapadón suyo contra Rodrigo Piñeiro fue vital para que los azules ganaran luego de cuatro fechas.

De hecho la U por primera vez en el torneo terminó con el arco en cero, lo que coincide con el debut del canterano portero este año. Algo que en la previa del partido con la Universidad Católica le mete presión al DT Santiago Escobar, que tiene como titular a Hernán Galíndez, que no jugó por estar en Ecuador.

"Hace mucho que no me tocaba jugar, me preocupé mucho de seguir trabajando y mantener el arco en cero con mis compañeros. Hicimos un gran trabajo", fueron las palabras de Campos a TNT Sports una vez terminado el encuentro, donde fue elegido como figura.

Aseguró además el meta que "era complicado el momento, pero el trabajo nos va a llevar donde queremos, con toda la gente comprometida por el club: las tías de la cocina, el aseo, la gente de operaciones. Si todos ponemos de nuestra parte la U está para grandes cosas", confesó.

Finalmente señaló su emoción una vez que finalizó el encuentro. "Abracé a mi padre al terminar el partido, estoy orgulloso de él, sigo sus pasos siempre, es para ellos. Estoy feliz y emocionado", manifestó el canterano.