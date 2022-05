Santiago Escobar dejó la banca de Universidad de Chile tras una pésima campaña y el club laico debe buscar con urgencia un nuevo entrenador. Martín Lasarte tomó la delantera en la lista de candidatos para tomar la banca azul, pero el ex DT de La Roja se mantiene firme con sus deseos de volver a dirigir en junio, no antes.

Esto dejaría a la U al mando de su técnico interino, Sebastián Miranda, por las próximas cuatro fechas que quedan de la primera rueda del Campeonato Nacional. Y uno que ya mostró su enojo por la situación es el periodista deportivo Cristián Caamaño.

Desde su microfono en Deportes en Agricultura, Caamaño expresó que "Universidad de Chile es más importante que Martín Lasarte. Aún cuando Lasarte fuese un muy buen entrenador, la U tampoco está en condiciones de esperar a un técnico cuatro fechas. La U está con la soga al cuello y aún así Azul Azul se encarga de hacer las cosas tan pero tan mal que están en condiciones de hipotecar todavía más la campaña de este año por esperar a Lasarte. ¿A ese nivel ha caído la U que está esperando un sí de Martín Lasarte?"

El periodista aprovechó de reprochar las labores de Luis Roggiero. "¿A ese nivel de inoperancia llega el trabajo de Luis Roggiero, quien desde hace por lo menos un mes debería haber tenido un plan B? Su único plan B es un entrenador que fue despedido, que ha sido criticado públicamente por los jugadores por su estilo de juego y manejo. ¿Ese es el entrenador que la U va a esperar hasta junio? En serio, le pregunto a la gente de Azul Azul: ¿tan poco les importa la U? ¿Han visto la tabla de posiciones, los jugadores, cómo juega el equipo como para tener que esperar a Martín Lasarte? ¿Quién toma las decisiones en la U? Yo he tomado una posición crítica, pero si las críticas también vienen de adentro, como la directora Carolina Coppo, quien dice que Clark no tiene las condiciones ni capacidades para presidir la U ni Luis Roggiero para ser el director deportivo, entonces la U está condenada al descenso", sentenció.

"La U no tiene que pensar en un entrenador para entrar a Copa Sudamericana, es para pensar en un entrenador que lo salve del descenso. Y si no, para iniciar la campaña retorno 2023. Pónganse de acuerdo, señores. La U es más grande que Martín Lasarte. No tengo nada en contra de él, pero ¿cómo van a esperar hasta junio para definir un entrenador? ¿Hasta cuándo van a soportar la inacción de un director deportivo que en Ecuador puede haber sido brillante y puede seguir siéndolo en otro equipo, pero no sabe qué es ni lo que necesita la U? Está con un tiritón de pera terrible, porque de verdad está sobrepasado y sin la ayuda de absolutamente nadie", concluyó Caamaño.