Cristián Basaure y el discreto redebut de Nico Guerra en la U: “Lo buscaron mucho en la lucha y poco en el juego asociado”

El analista afirmó que el ex Ñublense no tuvo juego colectivo para poder explotar sus capacidades ante Huachipato. “Ahí creo que no saca su mejor potencial el formado en la U”, señaló.