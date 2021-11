Universidad de Chile volvió a perder y el estreno de Cristián Romero en la dirección técnica del Chuncho vio el triunfo de Ñublense por 1-0 al pitazo final. Los azules no salen de la racha de derrotas y quedan al filo de caer a la promoción, peligrosamente cerca del descanso.

Terminado el partido que sentenció la sexta caída consecutiva de la U, Cristian Arcos tuvo un durísimo análisis del presente y futuro del Chuncho en la transmisión de Radio ADN.

“Es muy difícil de explicar lo de la U, porque hay tantas variables y aristas que circunscribirlo sólo al terreno de juego es muy mezquino. La U hace agua por todos lados y no hace agua en el último mes o meses, hace aguas hace años”, dijo Carcos.

El periodista complementó sus críticas, puntualmente a los que han tenido injerencia en las directivas azules: “se tomaron determinaciones y decisiones para transformar a la U en cualquier cosa, para ver a la U como cualquier cosa; para ver a la U como un producto y Universidad de Chile no es sólo un producto, el fútbol no lo es, y menos instituciones tan importantes como la U”.

Respecto al duelo, Arcos sostuvo que “hoy el partido terminaba en empate y no te cambiaba el análisis. La U es un equipo que no tiene contundencia ni fondo de juego, que no juega a nada, que en el segundo tiempo no pateó al arco”.

Agregó que “la U tuvo dos tapadas de gol que las salva Fernando De Paul y un penal totalmente evitable. Eso se suele sumar cuando un equipo anda mal: decidir mal, ejecutar mal, estar muy nerviosos y tensos. Es un espiral de la U que no parece tener fin. La U se hace un gol, se hace un penal así mismo, por la falta de un jugador de experiencia”.

Cristian Arcos sentenció que “la U está muy complicada, si Curicó ganaba su partido Universidad de Chile estaría en zona de promoción al descenso. Y ahora juega contra la Católica y el resto de los rivales se ven empinados para la U”.