José Luis Sierra cuenta la verdad sobre su fallida llegada a la U: "Tenían un perfil de entrenador que fueron a buscar"

José Luis Sierra vive un dulce presente como director técnico de Palestino, un día después de bajar a Universidad Católica, bajando al puntero del Torneo Nacional. Los árabes se ubican cuartos en la tabla regular y por ahora se meten como Chile 4 en la Copa Libertadores 2022.

Sin embargo, antes de asumir la dirección técnica de los tetracolores, el Coto fue uno de los nombres que rondó la órbita de Universidad de Chile, que finalmente se decantó por el venezolano Rafael Dudamel. Según el entrenador nacional, nunca estuvo tan cerca del Chuncho.

“Claramente no hubo algo con la U, llegó gente que me preguntó si me gustaría, pero nada concreto. Al final yo creo que ellos tenían un perfil de entrenador que fueron a buscar, y yo estoy muy contento en Palestino”, dijo el Coto Sierra en Radio ADN.

Agregó que “desde el primer día lo que me motivó fue el cariño que me mostró la gente de Palestino, y fue mucho más importante que lo económico. Se decía que por haber estado en Arabia económicamente era inalcanzable, pero hay cosas más importantes en mi carrera, como jugador y técnico. La convicción. Lo primero es manifestar que te quieren, y en Palestino desde el primer momento fue así”.

Al día en sus partidos y sin compromiso en la tabla ponderada con el tema del descenso, a Palestino le resta visitar a Everton, Huachipato, y cierran el Torneo Nacional como locales contra Coquimbo Unido.

Por su parte, la U está al filo y necesitada de sumar para no meterse en puesto de liguilla de promoción: los azules deben visitar a Coquimbo, recibir a Unión Española, ser foráneos frente a Curicó Unido, para cerrar en casa contra Antofagasta.