¿Cómo habría cambiado la historia? Marcelo Díaz revela que Jorge Sampaoli casi se lo lleva a O'Higgins el 2009

Marcelo Díaz alcanzó su mejor versión de la mano de Jorge Sampaoli, tanto en Universidad de Chile como en la selección. El juego del mediocampista le quedó como anillo al dedo del DT y viceversa.

Lo que no se sabía es que Sampaoli tenía plenamente identificado a Carepato mucho antes, específicamente desde O’Higgins. El argentino dirigió a los celestes entre 2007 y 2009, justo antes de emigrar a Emelec el 2010.

“Llega Markarián a la U, sube Pipe Seymour y éramos cinco contenciones ya. Sampaoli, que en ese tiempo dirigía O’Higgins, me pidió. De hecho el pelado me llama por teléfono. No lo conocía, pero ya había hecho jugar muy bien a ese equipo”, reveló Marcelo Díaz en conversación con Diego Rivarola por el Live del Instagram de Universidad de Chile.

Agrega que “tenía firmado un pre contrato con O’Higgins ya. Pero llega Markarián a la U, me ve jugar y me dice ‘no te mueves, conmigo vas a jugar, te voy a inventar una posición’. Estaba en ese staff Pablo Bengoechea, que jugaba en mi posición y me dijo que le recordaba a su juego cuando me veía”.

Sentencia: “pensé: si me dicen que voy a jugar, me quedo, total estoy en la U. Juego bastante el 2009 Apertura. Cuando venía el término del torneo me dio pubalgia y no pude terminar jugando. Luego el 2010 llega Pelusso y ya no me quería”.

Así fue como posteriormente Díaz emigra a Deportes La Serena en un gran paso por los granates y regresar a los azules, donde finalmente se logra encontrar con Sampaoli en una historia conocida con la U y posteriormente en la Roja.