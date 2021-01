El último héroe azul en el Monumental revienta a Jimmy Martínez: "No quiso rematar por miedo"

El 9 de septiembre de 2001 Universidad de Chile le ganó por última vez a Colo Colo en el estadio Monumental, en un 3-2 donde el héroe de los azules fue el volante Carlos Garrido, quien le dio el triunfo a los laicos con un remate de larga distancia.

Este domingo los universitarios tuvieron la chance de romper el maleficio en Macul, porque a los 86 minutos entre Jimmy Martínez y Ángelo Henríquez tuvieron una clara chance, pero el volante en vez de rematar al arco le dio un pase al delantero, que difinió mal.

La jugada ha sido muy comentada, y uno de los que habló del momento fue el propio Garrido, quien le dio con todo al ex Huachipato, señalando que por miedo no remató a la puerta que defendía Brayan Cortés.

"Ahí se refleja el temor y de lo que es la U hoy en día. La falta de personalidad y de carácter de algunos jugadores es notoria y se refleja en esa jugada de Jimmy Martínez que, a todas luces, no quiso rematar por miedo", señaló el Cao en palabras que reproduce radio ADN.

La jugada que fallaron entre Martínez y Henríquez

Luego, el talquino recordó aquel tanto que por ahora es la última alegría que pudo tener la U jugando en el estadio Monumental.

"Le pegué con la izquierda y menos hábil. Es cosa de tener el carácter, si no me hubiese atrevido a hacerlo no pasaba nada, pero en el juego hay que tomar decisiones y atreverse y yo la tuve", rememoró.

Universidad de Chile y Colo Colo sufren en la parte baja, porque los azules están complicados en la tabla ponderada y los albos en la anual.