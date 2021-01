César Vaccia analiza el gol que se perdió Universidad de Chile ante Colo Colo: "Lo de Jimmy Martínez fue una genialidad"

Corría el minuto 86 del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile cuando Gonzalo Espinoza tiró un pelotazo a campo rival donde Ángelo Henríquez le ganó la posición a Julio Barroso y se juntó con Jimmy Martínez que apareció destapado por el centro pero en vez de definir, se la devolió al delantero que terminó rematando a contramano.

Los hinchas de la U no pueden dormir por culpa de esta jugada y no queda claro quién tuvo más responsabilidad a la hora de desperdiciar la ocasión, si el volante o el delantero.

César Vaccia, el último DT azul en ganar en el Monumental, en conversación con Redgol tiene una visión bastante especial sobre la jugada.

"He visto la jugada como 50 veces. Ángelo la hace bien porque gana la posición y se la asiste a Jimmy Martínez, hizo bien. Ahora todo el mundo esperaba que Jimmy definiera, pero la verdad es que no le llegó bien la pelota de acuerdo a su perfil, no le llegó cómoda, pero a mi juicio intentó una genialidad", asegura.

Ángelo Henríquez desperdició una gran chance de abrir el marcador sobre el final.@ColoColo 0-0 @udechile#SuperclásicoxTNTSports pic.twitter.com/WnrhdjhwWw — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) January 17, 2021

El estratega afirma que "todo el mundo esperaba el remate al arco, hizo algo impensado y se la juega a Ángelo, pero lo ejecuta mal, en el pase desafinó".

Vaccia no tiene dudas a la hora de explicar cómo debió ser la jugada en favor de los azules.

"Si se la da hacia adelante y más rápida, Ángelo simplemente podía conducir y entrar con balón dominado adentro del arco, pero se la dio mal, lineal, incluso el delantero tiene que irse atrás y remató mal. Fue una buena decisión, pero mal ejecutada", explica.

Y para el final, César Vaccia nos deja un titular: "Si Jimmy ejecutaba bien, hubiera sido una genialidad de él".