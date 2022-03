El ídolo de Universidad de Chile , Diego Rivarola , se manifestó “dolido y preocupado” por el presente del club de sus amores. Además, manifestó que Colo Colo sí salió como se debe jugar un clásico y la U no.

El durísimo golpe que le dio Colo Colo a Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol chileno sigue dejando esquirlas en el CDA. Tanto, que Santiago Escobar, director técnico azul, puso su cargo a disposición de acuerdo a información a la que pudo acceder RedGol. Todo esto recién en la quinta fecha del Campeonato Nacional, donde ha cosechado pobres seis puntos y viene de tres derrotas en fila, siendo la más dura la última en el Monumental.

Ante esto, Diego Rivarola, ídolo del Romántico Viajero, hizo su análisis. “Como hincha de la U la verdad es que estoy primero dolido y segundo preocupado, pero no solamente por el resultado, sino que por la forma que gano Colo Colo”, comentó el ex delantero en ESPN F 90 Chile.

Asimismo, Gokú dijo que “hay que reconocer que Colo Colo hizo el partido perfecto, creo que el jugador de Colo Colo entendió de cómo tiene que salir a la cancha a enfrentar este tipo de partidos, no así el equipo de la U. Colo Colo hizo un gran partido”.

Finalmente, Rivarola dijo que "Colo Colo me parece que le dio un golpe de nocaut a la U inmediatamente, por lo tanto de la U es un difícil análisis, porque al final no pudimos ver que es lo que quería Escobar. Creo que fue tan fuerte y rápido el golpe, que no podemos hoy analizar si efectivamente es lo que quiso hacer Escobar o no”.