Claudio Borghi anticipa que el viento jugará rol vital en la "final" entre Universidad de Chile y Coquimbo: "Jugar y pegarle al balón con precisión es más complejo"

El mítico Bichi Borghi contestó la llamada de Paulo Flores y RedGol para referirse al partido entre el Romántico Viajero y los Piratas que se roba todas las miradas en la fecha 24 del Campeonato Nacional 2022. Duelo para el que el viento jugará un rol clave y bien lo sabe el ex DT de la Roja. "Si no estás acostumbrado, no sé si es una ventaja o desventaja", lanzó.