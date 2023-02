Universidad de Chile ya cuenta con la promisoria dupla que dejó tintes de altísima calidad en el Sudamericano Sub 20, aunque en el plantel de la U les pusieron una exigencia mayor. "Si dan más que el año pasado, al equipo le servirá mucho", apuntó el Chorri Palacios.

Universidad de Chile festejó su primera victoria en el Campeonato Nacional 2023. Fue en la fecha 2 ante la Unión Española. Y con un gol del delantero uruguayo Cristian Palacios, quien cumplió a cabalidad la Ley del Ex, el Romántico Viajero se impuso a los hispanos en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Para la tercera jornada, la U ya cuenta con quienes compitieron en el Sudamericano Sub 20, que tuvo a la Roja como protagonista de un fracaso que terminó con el ciclo de Patricio Ormazábal. Marcelo Morales, Pedro Garrido y Yahir Salazar ya volvieron al Centro Deportivo Azul, aunque el cuñado de Paulo Díaz tomará sus maletas para emigrar cedido a Huachipato.

También volvieron los talentosísimos Lucas Assadi y Darío Osorio, la dupla más promisoria que tiene el semillero del Centro Deportivo Azul. Las esperanzas cifradas en ellos son muy altas, al punto que en la gerencia deportiva de Azul Azul estimaron rechazar una oferta del AC Milan de Italia por el zurdo nacido en Hijuelas. Eso sí, en el plantel profesional de inmediato les pusieron una alta exigencia a estos jugadores.

Fue el Chorri Palacios en una conferencia de prensa. "Pueden aportar lo que vieron el año pasado, ya vieron lo que pueden dar ellos. Esperemos que den un poco más que en 2022 y eso será bueno para el equipo", aseguró el experimentado atacante charrúa en alusión al aporte que otorgaron ambos en el Campeonato Nacional 2022.

A saber: Darío Osorio fue el segundo goleador del equipo con siete conquistas, aunque no regaló asistencias. Y Lucas Assadi anotó un tanto y cedió un pase-gol. Y entre ambos tejieron un golazo en la victoria ante Bolivia, de lo poquísimo rescatable que entregó la selección chilena en Colombia, una muestra de lo que podrían hacer si les toca estar juntos en los azules.

¿La U cambiará de esquema para juntar a Osorio y Assadi?

Ese tema le pusieron a Cristian Palacios sobre la mesa. Un cambio de esquema de Mauricio Pellegrino que le permita al equipo tener a Lucas Assadi y Darío Osorio juntos en cancha. "No quiero meterme en eso. Es decisión del cuerpo técnico, él verá lo mejor para nosotros. Como delantero uno se siente bien jugando con otro 9 al lado, a veces jugando solo. Eso depende también de cómo se dé el partido, de las pelotas que te lleguen, pueden ser dos delanteros y que no llegue ninguna pelota", expresó el ex atacante de la Unión Española.

"Mientras me llegue la pelota, voy a estar cómodo como el técnico decida jugar. Mientras más contacto con la pelota y situaciones tenga, se va a sentir con la confianza que da participar en el juego", afirmó también Palacios, quien en su currículum registra pasos por Sporting Cristal de Perú, el Puebla de México y Peñarol de su país.

Por cierto, el foco de la U está puesto en Palestino, cuadro que suma dos empates en el inicio del Campeonato Nacional 2022. "Es muy importante tener a todos a disposición del cuerpo técnico. El triunfo nos vino bien, lo necesitábamos. Vamos a afrontar este partido de la mejor manera y con la confianza de haber logrado los primeros tres puntos, algo que era fundamental para nosotros", cerró el ariete de 32 años.