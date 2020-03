Caputto explica la marginación de Ángelo Henríquez contra Everton: "Queremos que esté en el máximo nivel"

Hernán Caputto se refirió a la marginación de Ángelo Henríquez para el duelo del pasado jueves ante Everton. El DT de Universidad de Chile no incluyó al delantero entre los citados y el atacante se mantiene en duda contra Palestino.

“Fue un tema técnico como todas las decisiones. No hay nada personal con él, queremos que esté en el máximo nivel y ese es nuestro trabajo. Veremos cómo está para el fin de semana. Es un día a día el ganarse un lugar. Vi buenos entrenamientos de todos y de Ángelo también”, dijo Caputto a Los Tenores de Radio ADN.

Agregó que “pido disculpas por no dar tanta claridad, me guardo estas conversaciones con el jugador. Siempre hay charlas con los jugadores. Pasa con todos, lamento que se generara tanto revuelvo por lo de Ángelo, porque lo sufre, pero lo tenemos en cuenta”.

Por otro lado volvió a referirse a la salida de Johnny Herrera de la U, con la confirmación de Rodrigo Goldberg que reveló que fue el DT el que no lo consideró para el 2020.

“No todas las personas son iguales y ameritan otras conversaciones. La forma es lo que siempre me ha caracterizado y llevarlo de buena manera. Y así fue. Conversé con cada uno de esos jugadores que ya no están, porque corresponde. Hay que hablarles, es lo que me hubiese gustado como jugador. No me gusta responder por la prensa. Respeto mucho a los jugadores que no continuaron y Johnny es un ídolo del club”, expuso.

En el duelo contra Everton, Herrera y Rodrigo Echeverría no se acercaron a la banca azul: “yo no guardo rencor con nadie y les deseo siempre lo mejor. Si está la posibilidad de saludarnos es lo que uno siempre espera”, sentenció el deté.