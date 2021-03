Universidad de Chile será local en Rancagua: el Estadio Nacional cierra sus puertas hasta junio

Este fin de semana arranca el Campeonato Nacional 2021, pero los hinchas de Universidad de Chile tendrán que esperar una semana para ver a su equipo debutar, porque la primera fecha quedó libre, a raíz del brote de coronavirus que se vivió al interior del plantel.

Sumado a esto, los Azules perderán la localía del Estadio Nacional por varias semanas, porque el recinto de Ñuñoa está en pleno proceso de remodelación para recibir los Juegos Panamericanos 2023. Los trabajos se mantendrás hasta junio.

De esta manera, la U tendrá que jugar de local en el Estadio El Teniente de Rancagua, por lo menos hasta la octava fecha del torneo nacional. Esto se traduce que los partidos ante Huachipato, Unión Española, Santiago Wanderers y Everton se jugarán en la sexta región.

Pero eso no sería todo, porque aún existe una posibilidad que el encuentro ante Deportes Melipilla también se dispute en Rancagua. No obstante, la dirigencia de la U espera que esto no ocurra, porque los trabajos en el Nacional deberían haber terminado.

Recuerda que el Campeonato Nacional puedes vivirlo en vivo y en directo con la mejor definición en TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports (Link: https://cl.estadio.com/landing).