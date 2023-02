La delincuencia y las barras bravas vuelven a ganar una batalla con permiso de las autoridades y nuevamente los hinchas (los hinchas de verdad) son los perjudicados. Universidad de Chile visitará este domingo a O’Higgins por la quinta fecha del Campeonato Nacional este domingo en el estadio El Teniente de Rancagua sin hinchas azules. La U es otra vez la afectada, pero a futuro pueden ser fanáticos de cualquier otro equipo.

En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño se lanzó en picada contra el delegado presidencial de la Sexta Región, Fabio López, quien tomó la determinación de prohibir el ingreso de hinchas azules contra O’Higgins.

“Lo bueno es que como lo habíamos anticipado, es una decisión personal y exclusiva del delegado presidencial, Fabio López, sin escuchar informe de Carabineros, sin ponerse de acuerdo con la gente de O’Higgins, una decisión arbitraria. Él no quiere a los hinchas de la U y después deberá explicar porque unos sí y a otros no”, dijo Camaño.

El rostro de Agricultura agregó que “en definitiva, después de todos los reclamos y denuncias de la U, se juega sin público visitante, en una ciudad donde López aseguraba que Carabineros no cuenta con la dotación y Carabineros sí cuenta con la dotación. Un delegado presidencial que además miente abierta y públicamente con una situación que le compete a la autoridad regional, me parece grave”.

“Él habla de un partido que históricamente es complicado desde el 2021. Desde entonces se han jugado dos partidos en Rancagua entre O’Higgins y la U. En uno no pasó nada con público visitante y en el otro no hubo público visitante el año pasado. Los incidentes que han ocurrido en Rancagua fueron en un partido contra Curicó con invasión de los hinchas de la U a la cancha que le generó a la U jugar cinco partidos sin público en ese mismo estadio. Y lo otro, los desgraciados que rompieron el mausoleo de los hinchas de O’Higgins que fallecieron en el trágico accidente. Entonces él no tiene todos los antecedentes o no los ha recibido completos. Se jugó hasta una final de ida el año 2012 entre O’Higgins de Berizzo y la U de Sampaoli. Y no pasó absolutamente nada en Rancagua. Entonces hablar de un partido complicado es faltar a la verdad. Lo que sí hubo, incidentes de hinchas de la U en Rancagua. Los mismos incidentes que vimos el año pasado en el estadio de Rancagua en un partido entre Colo Colo y Audax Italiano, y el delegado presidencial hizo vista gorda y autorizó 2 mil hinchas de Colo Colo”, complementó Caamaño.

Ahí tomó la palabra Cristian Alvarado: “el argumento que me dijeron a mí es que los hinchas de la U el 2021 fueron locales prácticamente todo el año en Rancagua y no supieron cuidar el estadio y menos el entorno”.

Guarello y Sagredo

De ahí en adelante fue Juan Cristóbal Guarello el que tomó la posta para criticar la decisión de Fabio López: “entonces la U no puede ir a jugar a Rancagua… Espérate, entonces hay dos versiones. Dicen una cosa y después salen con otra. Primero dicen que Carabineros. Después los problemas en partidos entre O’Higgins contra la U. Ahora que lo que pasó el 2021 durante la temporada. Unifiquen argumentos”, expuso.

Guarello agrega: “entonces si empiezas a meter otros argumentos es porque es una decisión antojadiza. No quieres que se juegue y no te atreves a decir por qué. En el fondo no dicen realmente por que no quieres recibir a hinchas de la U. El que te está sacando es una autoridad elegida, no tiene un respaldo popular, es como una gerencia designado por el Gobierno. Si este delegado me da una argumentación clara, podría encontrarle razón o aceptar el argumento. Pero uno, después otro…”.

Francisco Sagredo sentenció: “me preocupa más allá de lo puntual de este delegado es que el fútbol perdió total autonomía. Hoy no se sabe si se juega, si no, con o sin público visitante”.