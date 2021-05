Caamaño se lamenta pese a la victoria sobre Wanderers: "El estado de la U es una depresión absoluta"

Este lunes Universidad de Chile derrotó por 1-0 a Santiago Wanderers en el Estadio El Teniente de Rancagua por la sexta fecha del Torneo Nacional.

Es la segunda victoria del equipo de Dudamel en la competición, donde ya se ubica en la zona alta. Sin embargo, los aficionados no están contentos con su juego.

Para el comentarista de Radio Agricultura, Cristián Caamaño, el equipo no entusiasma y asegura que los hinchas ya no tienen ni ganas de ver los partidos.

"El estado de la U es una depresión absoluta. Es una depreciación del producto. Como nunca la gente de la U está en un estado de depresión, no quiere saber nada del equipo, no lo quiere ver, no entusiasma", señaló.

"Entonces esto es llamativo en un hincha que quiere ver a la U como sea, incluso cuando pelea el descenso", añadió.

Finalmente, lamentó: "Este equipo no deja absolutamente nada y parece que a nadie le preocupa en las oficinas de La Cisterna".