El Bichi Borghi contó sus sensaciones respecto del debut de Universidad de Chile en la derrota ante Huachipato por la fecha 1 del Campeonato Nacional. "La U parece no dar la sensación de ser un equipo ensamblado", manifestó el comentarista de Todos Somos Técnicos.

Universidad de Chile comenzó con una derrota ante Huachipato en el Campeonato Nacional 2023. En una cancha pésima del estadio Santa Laura, los azules cayeron por 3-1 ante los acereros, aunque estuvieron muy cerca de conseguir un empate en un partido en el que Mauricio Pellegrino hizo pequeños ajustes durante los 90'.

Todos Somos Técnicos tuvo una edición especial este lunes 23 de enero. Inmediatamente después de la caída del Romántico Viajero, el programa tuvo el panel de comentario para analizar en profundidad el encuentro, que entre otras cosas tuvo al venezolano Brayan Palmezano en cancha luego de un año por una gravísima lesión.

Claudio Borghi compartió las sensaciones que le quedaron luego del primer duelo del Romántico Viajero en el torneo. "Tiene mejor plantel, hay buenos nombres de jugadores. La pregunta de siempre es: ¿2-3 jugadores, 5-6 jugadores de un equipo que esté bien ensamblado? Y da la sensación que la U no está en esa condición. Me parece que la defensa se vio lenta en muchos balones, un mediocampo que dejó algún espacio entre la defensa y la zona media y el jugador que se metió hizo mucho daño", expresó el Bichi en alusión al talentoso "10" llanero.

"Todavía le falta rodaje, sumando esto que la cancha no se podía jugar al fútbol, era un potrero.Haber empatado de inmediato da tranquilidad. Después no mostró mejoras atrás ni en el mediocampo", agregó el DT que fue tetracampeón con Colo Colo entre 2006 y 2007.

¿Hubo más palabras? Sí, por cierto. "(Israel) Poblete entró muy bien. La pregunta es si Jeisson Vargas tiene que ser titular o no. El mejor fue Huerta, que es un juvenil que parece no tener ese peso y se agradece. Pero creo que es un equipo al que le falta mucho trabajo", culminó Claudio Borghi, uno más para el que no pasan inadvertidas las condiciones de la joya chileno-española de la U que ya atrajo al Manchester City.