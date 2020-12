Audax Italiano vs Universidad de Chile: Ver EN VIVO y ONLINE el partido entre los de La Florida y los dirigidos por Dudamel por el Campeonato Nacional

Ninguno de los dos la pasa bien. Y no es un misterio. Es por eso que tanto Audax Italiano como Universidad de Chile deberán salir por los tres puntos con el fin de reivindicar el mal andar que ambos han registrado en el Campeonato Nacional.

Por el lado de los itálicos, han tenido una semana complicada: después de ser goleados categóricamente por Curicó Unido por 4-1, su ahora ex Director Técnico optó por dejar la banca audina. Eso no es todo, porque el equipo de La Florida debe empezar a recuperar terreno si es que no quieren complicarse con el descenso. En la actualidad, Audax tiene 25 unidades, lo que los tienen apenas a cuatro de la zona de definición, plaza que hoy por hoy la usa Deportes La Serena que va en una evidente alza.

Como sea, el presente del elenco universitario no es tanto mejor. Si bien se encuentran en zona de clasificación a torneos internacionales, también miran de reojo lo que es el denominado farolillo rojo a través de la tabla ponderada, siendo la campaña del año anterior lo que los condena a estar abajo.

En el encuentro disputado en la primera rueda, Audax Italiano y Universidad de Chile igualaron a dos tantos.

Fecha y Hora: ¿Cuándo juegan Audax Italiano vs Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?



Audax Italiano recibirá a Universidad de Chile este miércoles 9 de diciembre a las 18:30 horas.



El equipo audino viene de ser derrotado por Curicó Unido. Foto: Agencia Uno.

Televisión: ¿Dónde ver el partido entre Audax Italiano vs Universidad de Chile?



El encuentro será transmitido a través de CDF y CDF HD. Entérate de la señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿Se puede ver el encuentro vía streaming?



Si quieres ver el partido a través de tus plataformas digitales puedes hacerlo a través de Estadio CDF.