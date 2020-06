Ángelo Henríquez y la razón de su rendimiento en la U: "La verdad no lo sé"

Desde su regreso a Universidad de Chile en 2018, Ángelo Henríquez no ha logrado afirmarse como en su primera etapa. El delantero ha estado lejos de su racha goleadora que lo hizo llegar a Europa, algo para lo que aún no encuentra explicación.

En conversación con el CDF, el atacante estudiantil analizó su momento y reconoció no entender lo que pasa. "No sé, la verdad no lo sé. Solamente cuento toda las experiencias que he tenido como cosas para aprender. Trato de no pensar en lo malo y trato de mejorar en lo que pueda".

Eso sí, Henríquez fue enfático en señalar que no baja los brazos para volver a su mejor época. "A lo mejor no se ha dado que tenga otra temporada tan buena, pero obviamente no se ha acabo. Soy muy joven y tengo mucho para dar, hay que seguir intentándolo todos los años".

Ángelo Henríquez comenzó el 2020 errando un penal ante Colo Colo en la final de Copa Chile. Foto: Agencia Uno

No solo eso, ya que Gohan desea darle una segunda oportunidad a su carrera. "Hay que buscar la manera de volver a eso, al gol y estar presente en la selección, de estar en la órbita de equipos grandes".

Finalmente, reconoció cuál fue su mejor momento hasta ahora en el fútbol. "Mi mejor etapa ha sido el primer semestre que estuve en la U y después, una etapa en el Dinamo Zagreb, donde hice muchos goles y me sentía muy bien jugando. Han sido los mejores momentos de mi carrera hasta ahora".