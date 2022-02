Universidad de Chile logró cerrar la incorporación de su anhelado volante de contención, al elegir al uruguayo Álvaro Brun, figura en el Montevideo City Torque. Por lo mismo, empezó a ponerse a tono con lo que encontrará en nuestro país cuando se sume al Bulla.

En conversación con el sitio Emisora Bullanguera, aseguró que llega al elenco más poderoso de Chile y eso lo tiene muy entusiasmado. "Sé que es un club grande, el más grande de Chile y también a nivel Sudamericano. Es el más grande de Chile por la historia que tiene", indicó Brun.

Luego comentó que "pelea siempre títulos, acostumbra a estar en copas internacionales. Pasó por un momento difícil, pero armó un plantel muy competitivo y va pelear cosas importantes esta temporada, donde todos tenemos que estar a la altura de esta institución tan grande".

También se refirió a las palabras que le dio Marcelo Allende sobre Chile, su compañero en el elenco uruguayo. "Me comentó lo hermoso que es Chile, que es Santiago, que me voy a sentir muy bien. Que obviamente un club como la U le brinda todo al jugador, con una hermosa infraestructura, que no me va faltar nada. Son cosas que un jugador mira cuando va a emigrar", contó.

Brun comentó que "es un desafío personal, el gran motivo es que es un club grande de Sudamérica. Cuando te viene a buscar un club grande y, para ser realista con la edad que tengo (34 años), es difícil que pase. Uno se pone muy orgulloso".

Por lo mismo, espera "sentir la experiencia de estar en un cuadro con la hinchada que tiene, la movilización de gente que tiene, es un desafío hermoso, una presión linda de sentir. Por mi parte decir a la hinchada de Los de Abajo que voy a estar a la altura, que voy a dejar el alma".