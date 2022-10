Las lesiones no dejan tranquila a Universidad de Chile que para el partido de este domingo ante Huachipato tiene descartada a su dupla de centrales que componen Nery Domínguez y Luis Casanova.

Ambos defensores salieron lesionados en la semifinal de Copa Chile ante Unión Española, donde recién el viernes se harán los estudios clínicos para saber la gravedad de sus lesiones, las que los tienen en duda hasta para el duelo de revancha contra los hispanos.

En ese sentido, tal como pasó el miércoles en Talcahuano será Bastián Tapia uno de los titulares en la última línea, aunque resta definir a su compañero, ya que Daniel Navarrete tuvo que improvisar en esa zona.

Las opciones no son muchas, pero son jugadores que no han sido considerados por Sebastián Miranda. Uno de ellos es Álvaro Brun, el uruguayo que no vio más acción desde la salida de Diego López de la banca.

El entrenador uruguayo apostó por su compatriota para jugar como defensa central cuando fue urgencia, por lo que nuevamente es la carta más certera para poder acompañar a Bastián Tapia.

Eso, pensando en que es fijo que el jugador no va continuar en Universidad de Chile para la próxima temporada, por lo que podría ser su última chance para demostrar o la despedida con la camiseta bullanguera.

No es la única opción, porque también está Ignacio Tapia, el criticado defensor nacional que tampoco ha sido citado por Miranda.

Por ahora esperan los resultados de exámenes del día viernes para comenzar a ver quién tendrá que ponerse el overol el domingo en Talcahuano, en un encuentro donde la U puede olvidarse de la lucha en el descenso.