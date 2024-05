Fernando Zampedri no se contenta con el golazo de chilena e irá con todo para ser el goleador histórico de la UC

Un gol que, sin dudas, pasará a la historia. Fernando Zampedri lanzó una chilena en pleno Clásico Universitario, que terminó siendo el tanto del triunfo cruzado. Pero, más allá de la repercusión inmediata, la anotación pasará a los anales del balompié criollo.

Y eso Fernando Zampedri lo sabe. El delantero de Universidad Católica ya no solamente tendrá un lugar en la memoria de su equipo por un aspecto cuantitativo, su cantidad de goles, sino también por uno cualitativo, el nivel de sus definiciones.

Está tan consciente de la repercusión de su tanto, que Zampedri lo postula, él mismo, como un hecho histórico. El que realiza una maravilla como la del delantero de la UC, sabe que esas cosas no se olvidan fácilmente.

“La confianza que me tengo. Vi que no llegaba el central y me quedaba un poco atrás. Tiré la chilena y siempre busque que se le abriera al arquero. Fue un golazo”, analizó el Toro.

Ya es un clásico

Sin siquiera pasar el tiempo, ya se sabe que el tanto definitivo ante la Universidad de Chile será recordado una y otra vez en los futuros Clásicos Universitarios.

La imagen del centro de Branco Ampuero. Franco Calderón queda muy corto y David Retamal atina a saltar, pero al ver lo que hace el delantero de la UC, saca el rostro a un lado. Y finalmente, ella, la chilena, ejecutada a la perfección. Potencia y dirección, dos características del golpeo de Zampedri, que fue manoteado por Gabriel Castellón, pero que se coló en las redes.

Hay que verlo una y otra vez: es real, Zampedri hizo esta maravilla en el Clásico Universitario | Photosport

Evocar el gol, es rememorarlo. Y eso que no ha pasado tanto. Para el Toro ya se transformó en parte de los hitos de su escuadra. “Va a quedar en el recuerdo hacer un gol en el clásico. Entré a un lugar de la historia de Universidad Católica”, enfatizó.

Pero, Zampedri no se contenta con lo hecho y va por más. “Estoy en busca de un logro muy importante, ser el goleador histórico”, señaló.

Y eso que no estaba en su mejor momento. Zampedri estaba medio cojo: “Estaba con una molestia pero pude aguantar. Ahora veremos que es, para volver con todo”.

Universidad Católica logró ponerse entre los equipos que pelean en la cima del torneo nacional. El cuadro cruzado empató a Iquique en el subliderato, con 24 puntos. Eso sí, Palestino aún tiene un partido menos.