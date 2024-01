La UC le mete presión a Núñez para la Sudamericana: “Si no pasamos con Coquimbo, puede ser un fracaso”

Universidad Católica quiere hacer borrón y cuenta de cara a este 2024. La irregularidad de los precordilleranos fue una constante en la temporada pasada, alcanzando apenas para una clasificación a la Copa Sudamericana.

Fue justamente en el arena internacional donde la UC fue una gran decepción en el 2023. De la mano de Ariel Holan, el equipo fue incapaz de ingresar a la fase de grupos de la segunda competencia continental de la Conmebol, cayendo en la etapa previa ante Audax Italiano.

La dirigencia cruzada no está ni ahí con repetir ese trauma, por lo que ante Coquimbo Unido por la misma instancia solo sirve la victoria. Ese mensaje ya fue enviado a Nicolás Núñez, quien tendrá una linda presión internacional en el inicio del año futbolístico.

José María Buljubasich, gerente deportivo de la UC, declaró en conferencia de prensa que “hay que entrar a la fase de grupos de la Copa y por qué no soñar con ganarla. Es un torneo que da oportunidades y queremos llegar lejos”.

“Ese es el desafío y la ilusión que conversamos entre todos. El tiempo dirá si lo logramos, pero ojalá enfrentarlo de la misma manera que el torneo nacional, que empezamos queriendo salir campeones”, agregó el Tati.

Para cerrar, el ex portero fue claro en decir que “si no pasamos el partido con Coquimbo, puede ser un fracaso. Es un desafío y un objetivo que tenemos de entrar a la fase de grupos para luego lograr lo que queremos. No hay que tenerle miedo a esa palabra”.

¿Cuándo se jugará el duelo entre Universidad Católica y Coquimbo Unido por la Copa Sudamericana 2024?

El partido entre Universidad Católica y Coquimbo Unido por la Fase 1 de la Copa Sudamericana está pactado para el 7 de marzo a contar de las 19:00 horas. Por el momento se jugará en el Ester Roa de Concepción.

¿Cuáles son los números que de momento tiene Nico Núñez al mando de la UC?

Nicolás Núñez ha dirigido un total de 15 partidos en Universidad Católica, logrando cuatro victorias, seis empates y cinco caídas. Registra un 40% de rendimiento en la banca cruzada.

