Universidad Católica afina los últimos detalles para lo que será el debut por el campeonato nacional. Los cruzados recibe a Audax Italiano en el Estadio Santa Laura y buscarán los primeros tres puntos en el torneo.

Sin embargo, Tiago Nunes debe modificar de entrada el equipo ya que no podrá contar con una de sus piezas claves. Esto trata de Fernando Zampedri que por acumulación de tarjetas amarillas del torneo pasado. Por lo que ahora deberá cumplir en el encuentro ante los tonos.

Situación que para el brasileño despertó de inmediato la indignación y pidió cambios a la ANFP. “El equipo no se hace solo con un jugador, pero es una pena que se acumulen las tarjetas amarillas y se deba pagar al torneo siguiente. Esto no pasa en Brasil, sí ocurre con las rojas pero con las amarillas no”, lamentó Nunes por la ausencia de Zampedri.

Fernando Zampedri no estará en el debut del campeonato nacional 2025

“Al final pierde del torneo, pierden los auspiciadores, pierden todos. No tener un jugador tan importante es lamentable”, complementó el brasileño agachando el moño por el cuestionable reglamento.

¿Quién reemplaza a Fernando Zampedri?

Para Tiago Nunes, el Toro Zampedri es el referente del equipo y el líder en la cancha. Por lo mismo ya busca reemplazante en su puesto. Aunque para el brasileño ya hay un nombre ideal y que podría confirmar su calidad de refuerzo para este 2025.

“Más allá del capitán, es el referente técnico, es el máximo goleador del equipo y también es el líder dentro de la cancha. Tenemos que compensar su ausencia, y tenemos que buscar otros jugadores como referentes como Gary Medel, que sí va a estar”, confirmó Tiago.