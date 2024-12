Los cruzados podrían contratar a uno de los delanteros que el campeón argentino Vélez Sarsfield no tiene en sus planes.

El libro de fichajes está abierto y el club grande que más movimientos ha hecho en el mercado es Universidad Católica, que ya presentó a dos caras nuevas.

Los cruzados se hicieron con los servicios del volante colombiano Jhojan Valencia y el lateral derecho Dylan Escobar, para así reforzar el plantel del equipo adiestrado por Tiago Nunes.

El DT brasileño pidió varios refuerzos y de a poco José María Buljubasich está trayendo jugadores. Ahora negocian con un viejo conocido del fútbol chileno.

La UC va con todo por Rodrigo Piñeiro

Uno de los jugadores que se dio a conocer en el Campeonato Nacional fue el delantero Rodrigo Piñeiro, quien gracias a sus buenas actuaciones en Unión Española dio el salto a Argentina.

Antes de partir a Vélez Sarsfield, el atacante charrúa estuvo cerca de fichar en Colo Colo, sin embargo se fue al actual campeón del fútbol argentino, donde apenas actuó en 568 minutos en el año y no marcó goles, por lo que puede volver al país.

“El interés de Universidad Católica es real. Me han llamado y me interesa la posibilidad, pero no es momento de hablar”, dijo en diálogo con la radio uruguaya Sport 890.

Además, Loly se refirió a la chance de regresar al club que lo formó, Peñarol: “por supuesto que me gustaría volver, soy hincha del club. Ahora que está todo divino, todos quieren volver, pero cuando estaba mal la cosa éramos pocos los que decíamos que queríamos volver”.

