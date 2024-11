El defensor uruguayo fue notificado de que no seguirá en el club tras haber finalizado su contrato. Y el Nico dio algunos detalles de cómo fue esa reunión de aviso.

Nicolás Castillo y las salidas de la UC: "Se me partió el alma cuando vi a Gary salir llorando"

Nicolás Castillo estaba en la lista de salidas que informó la UC una vez que se terminó la temporada cruzada. El Nico terminó su contrato con la institución, que decidió no renovar el vínculo del atacante. Tampoco extendieron la permanencia de Ian Toro ni de Aaron Astudillo.

Y otro que le puso fin a su ciclo en el estadio San Carlos de Apoquindo fue el uruguayo Gary Kagelmacher. El defensor central charrúa llegó en julio de 2022 a Universidad Católica por expresa petición de Ariel Holan. Jugó 19 partidos en el Campeonato Nacional de este año.

En ese contexto, el Nico dio algunos antecedentes de esa reunión. Lo hizo en una entrevista con el periodista Bruno Sampieri. Ahí contó que el encuentro era con José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados SADP. El Tati estaba acompañado de Tiago Nunes, el DT brasileño que fue renovado para la campaña venidera.

“Muchos compañeros también lo sienten, pero no lo dijeron. Pero yo lo digo y era el único que lo dije. A mí se me rompió el alma cuando vi a Gary salir de la oficina llorando. Cómo le dicen el último día, ese tacto… No sé qué le habrán dicho antes”, expuso el ariete surgido de las inferiores de la Franja.

Agregó que “no había una conversación previa, nadie tenía nada claro. Nos dicen ese día. Sale Gary llorando, otros compañeros que se fueron también. Es complicado el tema“, manifestó Castillo sobre el marcador, quien arribó a Chile tras su paso por León de México.

Nicolás Castillo fue una de las cuatro salidas de la UC y podrían ser más: el club reconoció que trabaja para renovar los contratos de Gonzalo Tapia, César Pinares y Cristián Cuevas. Aunque es probable que el atacante surgido de las inferiores del club emigre en condición de agente libre.

A pesar de todo, Castillo es un agradecido del aporte de Kagelmacher. Pero no de todos los extranjeros que llegaron a los Cruzados. “Gary entregó todo por Católica, iba para adelante y quería lo mejor. Por ahí gente que vino al club tiempo atrás y no aportó nada, pero los trataron mejor que a nosotros”, expuso el renquino.

Gary Kagelmacher le dijo adiós a la UC. (Andres Pina/Photosport).

“Ahí te das cuenta que las prioridades o el respeto no son para todos y no lo están haciendo bien. Así de claro”, sentenció Nicolás Castillo, quien también reconoció que quiere seguir jugando profesionalmente. Pero que es difícil que haga eso en Chile.