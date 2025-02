Tiago Nunes está complicado en la banca de Universidad Católica. Tras no clasificar a Copa Libertadores el año pasado se esperaba un mejor inicio de temporada, pero los cruzados muestran muchas falencias.

Perdió en Copa Chile ante San Luis y en el torneo ante Coquimbo Unido, por lo que el entrenador Tiago Nunes está muy cuestionado. Y el comentarista Nicolás Peric asegura que necesita cambiar mucho para no ser desvinculado.

“Tiene que poner a Rossel en vez de Gentil. O por último a Eduard Bello. Y no puedes sacar a uno de los mejores del medio como (Jhojan) Valencia para ponerlo atrás y no poner a Dani González. No era tan difícil”, indicó

Agregó categóricamente Peric que “si no te funciona, entonces vuelve a lo otro. Es un equipo cortado la Católica. Me carga hablar de esto, pero no le queda mucho a Nunes así”.

Tiago Nunes está complicado en Universidad Católica

La Católica se juega todo en la Sudamericana ante Palestino

En Universidad Católica jugarán la próxima semana ante Palestino en Copa Sudamericana. El equipo que gane, pasará a la fase grupal.

Publicidad

Publicidad

“En el combo y combo te lo gana Palestino, es más equipo que Católica. La UC es una muy mala defensa jugando hacia su arco, qué pena. Pensé que haría más a estas alturas del campeonato, aunque vayan dos partidos. Se cae muy rápido el equipo de Nunes, muy rápido“, sostuvo Peric.

ver también Juan Cristóbal Guarello habla del mal partido de Fernando Zampedri ante Coquimbo: “Te pusiste chileno”

Manifestó el ex portero además que “Católica tiene poca creación de fútbol, es un equipo espeso. O es lento o es inexistente, que es este último caso”.

Finalmente le molestó de Nunes las excusas de la localía. “Ese es su modus operandis. Me pareció raro el año pasado, después de un muy buen arranque, que empezó con quejas más allá de lo futbolístico y dije ‘por qué’. Empecé a mirar hacia atrás, sus equipos anteriores, y es lo mismo”, finalizó.

Publicidad