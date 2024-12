La suerte de este jugador dependía mucho de la opinión de Tiago Nunes, quien finalmente le dio el ok a la UC para reincorporarlo. Es un futbolista que ya ha vivido dos préstamos lejos de San Carlos de Apoquindo. Ambos en la región de Valparaíso.

Primero estuvo en Unión La Calera. Y en la temporada 2024 defendió la camiseta de Everton de Viña del Mar. De hecho, con la camiseta de los Ruleteros estuvo a punto de protagonizar una gran polémica con el DT brasileño. Las referencias son para Tomás Asta-Buruaga.

Eso ocurrió el 11 de agosto de este año, cuando Universidad Católica igualó sin goles en su visita al cuadro Ruletero. Camino a los vestuarios del estadio Sausalito, con el partido en el entretiempo, estalló una bronca entre ambos. Todo venía de la cancha.

Luego del partido, el entrenador de la Católica explicó el percance. “Nada. No ocurrió nada. No ocurrió nada, acabo de mencionarlo. Intenté provocarlo, estaba bastante eufórico y busqué su segunda amarilla. Me parece muy normal”, expuso Tiago Nunes.

Tiago Nunes vio in-situ a Tomás Asta-Buruaga en el duelo entre la UC y Everton. (Andrés Piña/Photosport).

Esa sinceridad le valió severas críticas. De todas maneras, dejó una declaración que sirve como una premonición de lo que ocurrirá con Asta-Buruaga. “Incluso ahora acabamos de abrazarnos, ustedes no lo vieron. Le comenté que era una pena no encontrarlo en Católica”, reveló el ex DT de Sporting Cristal de Perú.

Agregó sus motivos para decir eso. “Porque es un gran jugador, un gran muchacho. Sé que es un gran profesional. Fue sólo esto. Después yo no vi. No voy a pelear con jugadores, no soy loco. Tengo más de 50 años. Me mata”, sentenció Nunes para ponerle punto final al problema.

Tiago Nunes le da el ok a Tomás Asta-Buruaga para quedarse en la UC

Así las cosas, Tiago Nunes y la gerencia deportiva de la UC le dieron el ok a Tomás Asta-Buruaga para tener una nueva chance con la Franja. Eso fue confirmado oficialmente este 12 de diciembre por José María Buljubasich. “Se va a quedar con nosotros y contamos con su alta en 2025”, expresó el Tati. Un jugador ideal para jugar con tres zagueros, algo que el entrenador piensa seriamente.

Y dio una que otra luz respecto de los pasos a seguir en el mercado de pases. “En función de las necesidades que hemos conversado y detectado con el técnico y el directorio hay algunas posiciones que creíamos que necesitábamos reforzar. En los próximos días estará por acá Jhohan Valencia y nos dará más variantes”, manifestó sobre el centrocampista colombiano.

Tomás Asta-Buruaga suma 73 partidos en la Universidad Católica. (Marcelo Hernández/Photosport)

“Hay otros jugadores que están más avanzados. Seguimos viendo opciones y posibilidades para reforzar al equipo”, apuntó Buljubasich. Uno de los que se acerca a pasos agigantados a la precordillera es Dylan Escobar, el lateral derecho que dejará Coquimbo Unido para fichar en la UC.