El Clásico Universitario que significó el fin del invicto de Universidad de Chile terminó con varios gestos polémicos de Nicolás Castillo. El centrodelantero tuvo algunos minutos de acción, pues reemplazó a la figura de la tarde, Fernando Zampedri, en el primer minuto agregado de la segunda parte.

Con el pitazo final del árbitro Cristian Garay, el Nico no se guardó nada: les dedicó gestos a los hinchas del Romántico Viajero. También tuvo insultos para Cristopher Toselli. Respuestas cibernéticas a comentarios de Johnny Herrera, por supuesto que también hubo.

Pero también un viaje a España para someterse a una intervención quirúrgica. Este lunes 20 de mayo, el centrodelantero de 31 años viajó rumbo a España para una operación programada para el miércoles 22. Precisamente por eso y la conducta pospartido del ariete surgieron más fustigamientos contra él.

Fueron de Carolina Fernández, comentarista del programa Pelota Parada. “Si la Católica tenía tan clara la situación futura de Nicolás Castillo, que iba a tomar este vuelo, tenía los pasajes comprados y sabía de su operación, me parece una tomadura de pelo todo lo que ocurrió”, lanzó en el citado programa de TNT Sports Chile.

“Castillo hizo todo esto a sabiendas de que iba a recibir un castigo. Se burló de la ANFP y de todos nosotros. Lo pueden castigar por tres fechas, según el código de penalidades y procedimiento no le cabe más que eso. Cabe una revisión de los procedimientos. No puede ser que un jugador zafe de un castigo que merece por estar fuera del país”, apuntó Fernández.

El Clásico Universitario 198 tuvo una trastienda con Nicolás Castillo con un rol muy protagónico. Y aunque Carolina Fernández se refería a que el renquino cumplirá su castigo mientras se recupere de la operación. “Es inaudito. Estos castigos no se pueden posponer”, afirmó la comunicadora.

“Lo hizo a sabiendas de que iba a ir a España. Es una tomadura de pelo, reírse en la cara del fútbol chileno. No me parece prudente que un jugador lo haga. Y que todos dejemos que en nuestras narices pasen cosas así. Me parece improcedente”, prosiguió la periodista con su alegato.

Y sentenció. “Creo que no se puede repetir, hay que tomar alguna medida al respecto. Me parece una situación muy grave, en otros países se habrían tomado decisiones más drásticas que un castigo que va de uno a tres fechas”, manifestó. Por el momento, los Cruzados deben afinar detalles para terminar la primera rueda del Campeonato Nacional 2024.

El siguiente desafío por el certamen será en condición de local, aunque para el brasileño Tiago Nunes esa condición durante esta temporada no existe. Cobreloa será el escollo en la 14° fecha, mientras que una complicada visita a Coquimbo Unido será la jornada final de la primera mitad del torneo.

Universidad Católica se encaramó a la parte alta de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional 2024 al cabo de 13 encuentros disputados.

