En la previa del clásico frente a Colo Colo, Fernando Zampedri se tomó la conferencia de prensa de Universidad Católica e hizo un fuerte descargo contra el arbitraje del Campeonato Nacional. Además, el Toro pidió que los jueces “no jueguen solo para un lado” este sábado en el Santa Laura.

Las palabras del capitán de la UC causaron reacciones mixtas. Mauricio Pinilla, por ejemplo, dijo que “los jugadores de equipos grandes” no pueden quejarse del arbitraje. Johnny Herrera, por su parte, apoyó al goleador y aseguró que sus críticas tienen que ver con el Cacique.

“¿A qué apunta? Para mí hay dos versiones. Una, y yo creo que estoy de acuerdo, es con el rival que van a jugar. En Colo Colo no le expulsaron a Falcón como en dos o tres partidos, no le cobraron un penal a Pato Rubio en Ñublense que fue alevoso. Apunta más al rival con el que van a jugar”, dijo en TNT Sports.

“Yo no he visto mucho los partidos de Católica, a grandes rasgos no sé si se ha visto perjudicada, pero yo creo que apunta más al rival con el que va a jugar. Cuesta mucho mostrar una amarilla, Falcón debió haberse ido expulsado en dos o tres partidos sin ningún problema y no pasó nada”, recalcó el exportero.

El ex Universidad de Chile está convencido que Zampedri apuntó a una “ayuda” al próximo rival de los cruzados. “Yo creo que Colo Colo se ha visto muy beneficiado en este inicio de campeonato con los árbitros, entonces por ahí Zampedri se está colocando el parche antes de”, concluyó.

¿Cuándo juegan Universidad Católica y Colo Colo?

Colo Colo vista a Universidad Católica este sábado 20 de abril en el Santa Laura. Albos y cruzados chocan a las 17:30 horas por la fecha 9 del Campeonato Nacional.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.