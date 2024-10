El atacante de los Cruzados no estará presente en el Estadio Monumental.

¿Cortado? Nicolás Castillo no va ni a la banca en el duelo de U. Católica ante Colo Colo

Universidad Católica pasa por un presente no muy positivo, por lo cual la visita ante Colo Colo es clave para dejar atrás las malas presentaciones. En este contexto, Nicolás Castillo recibió una pésima noticia.

Los Cruzados vienen de caer frente a Unión Española por 2-0. Si bien siguen en zona de clasificación a Copa Libertadores, los dirigidos por Tiago Nunes han tenido un claro descenso en su rendimiento en las últimas fechas. Deportes Iquique podría quitarles el cupo al torneo internacional.

Nicolás Castillo fuera de la citación en Universidad Católica

Nunes sabe que el encuentro ante Colo Colo es clave por varios factores. Es un clásico y lo que suceda puede impactar de forma positiva o negativa en el cierre del Campeonato Nacional. De visita en el Estadio Monumental, podría ser el empujón que necesita el equipo para salir adelante.

Nicolás Castillo ha pasado poco tiempo en la cancha este 2024. Imagen: Photosport.

Para el encuentro ante los Albos, el DT brasileño decidió no convocar a Nicolás Castillo. El polémico futbolista no será parte de la visita a Pedreros y no se ha informado de ninguna lesión que le impida estar en este duelo. De hecho, tampoco había estado convocado contra Unión Española.

La última vez que el atacante fue parte de la citación en Universidad Católica, fue el pasado 26 de septiembre en el triunfo 4-1 frente a Deportes Copiapó, en un duelo en el cual no ingresó. De hecho, la última vez que Castillo estuvo en el terreno de juego fue el 28 de agosto en la derrota ante Cobresal, donde disputó ocho minutos.

El regreso de Nicolás Castillo a los Cruzados no ha sido para nada bueno. El jugador arrastra problemas físicos hace largo tiempo y en la UC ha provocado más polémicas que goles. En la temporada 2024 suma 11 partidos con 2 anotaciones.