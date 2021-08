Universidad Católica tuvo una durísimo fin de semana en la Región del Biobío, cayendo por 2-1 ante Huachipato en el marco de la decimosexta jornada del Campeonato Nacional, en un duelo que estuvo marcado por una torrencial lluvia que amenazó varias veces con suspender el encuentro.

La franja arribó al Acero Cap de Talcahuano decidida a sumar a tres para recortar distancias con Colo Colo y La Calera, sin embargo, un diluvio cayó durante todo el transcurso del partido, dificultando las acciones e incomodando en demasía a los equipos.

Huachipato supo sacar ventaja de la situación y se impuso con justicia, sin embargo, este martes Valber Huerta reveló en rueda prensa que la intención de algunos jugadores de la Católica era suspender el duelo ante los Acereros.

"No sé qué grupo de personas toma esas decisiones (de seguir jugando o no), pero yo personalmente sí me acerqué al árbitro y le comenté que en la cancha no se podría hacer nada", contó el jugador.