Cristian Paulucci es el hombre del momento en el fútbol chileno. Y es que tras el desastre que dejó Gustavo Poyet, fue él quien tomó el primer equipo de Universidad Católica y los alcanzó a enrielar para conseguir el título del Campeonato Nacional y poner en las vitrinas de la institución un histórico tetracampeonato tras un torneo de infarto.

Tras eso, el recién confirmado técnico de los Cruzados tuvo una entrevista más relajada con Deportes en Agricultura y aprovechó la distendida oportunidad para confesarse con respecto al popular apodo con el que lo bautizaron los fanáticos de la UC en redes sociales: el Pelado Termo.

Instancia en la que Patrico Yáñez le consultó si es que le disgusta el mote que le pusieron, a lo que señaló tajante que "no, no me molesta", pero reveló una divertida anécdota que surgió cuando se dio cuenta del apodo, en los tiempos que le tocó ser ayudante del actual técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros.

"Las primeras veces que estuve con Gustavo hice un par de pavadas en la banca y salí en la tele, y me ponían ese apodo y yo me preguntaba: '¿qué querrá decir, será una mala palabra?'", apuntó de entrada.

"La verdad no entendía, porque el termo para mí es el del mate y encima yo tomo todo el día mate, entonces no entendía. Hasta que le pregunté a mis amigos chilenos y me explicaron que es porque soy calentón y de pocas pulgas, y ahí lo interpreté y nada, me gusta", reconoció el estratega argentino.

Tras eso, reconoció al respecto que "yo soy mucho de poner sobrenombres, como todos los que alguna vez jugamos al fútbol, entonces nos vivimos riendo de nuestro compañero y hay que bancarsela, porque yo también hago eso, así que sería un hipócrita si me enojo".

"Es un placer que la gente bromee y haga memes, estamos en una época donde eso se hace mucho, aunque yo no perdería un minuto en hacerlo, pero sí permitir que la gente lo haga", complementó.

La intensidad lo hace activar el modo termo

Justamente por la intensidad que muestra al borde de la cancha es que recibió su apodo en redes, por lo que Cristián Caamaño fue al hueso para preguntarle si es que desde la banca sufre o disfruta de los enfrentamientos, a lo que confesó que "un poco de los dos. Yo sinceramente vivo el fútbol de esa manera, para algunos debe ser vender humo, para otros seré un loquito, pero para los que me conocen lo he vivido siempre de la misma manera".

"Siempre digo que ponerse un traje no es sinónimo de seriedad, porque tú ves al Cholo (Simeone), que es el técnico al que más admiro, excelentemente vestido y está más loco que yo. Sinceramente el traje le queda bien a Manuel Pellegrini, que es un caballero, pero en realidad uno tiene que ser como es", apuntó.

Para finalizar, afirmó que "yo soy auténtico, siempre me trato de comportar con respeto pero lo vivo de esa manera, pero no sufro. Más allá de que dos o tres veces, no recuerdo en qué cancha hacía mucho calor y me bajó la presión pero eso es de viejo", disparó entre risas.

"Pero en realidad disfruto mucho de poder transmitirle al jugador, si a lo mejor eso no le gustase ya me lo hubiesen echo saber acá en los entrenamientos hace tres años cuando llegué, porque en los entrenamientos soy igual", concluyó.